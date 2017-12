Canalettomarkt ist Durchschnitt Beim Weihnachtsmarkttest des MDR lobten Besucher die abendliche Gemütlichkeit in Pirna. Es gab aber auch Kritik.

Bestnoten gibt es für die abendliche Atmosphäre. © Daniel Förster

Pirna. Sobald es dunkel wird, löst Pirnas Canaletto-Weihnachtsmarkt bei den Besuchern Begeisterung aus: wunderschöne Beleuchtung, illuminierte Rathausfassade, Weihnachtsmusik, gemütliche Atmosphäre. Beim Weihnachtsmarkttest des Radiosenders MRD Sachsen gaben viele Gäste hier Bestnoten. Touristen, die nur am Nachmittag in der Stadt waren, zeigten sich allerdings eher enttäuscht. Sie bemängelten zu wenig Vielfalt bei den Angeboten und wünschten sich mehr Attraktionen für Kinder. Sehr gut kommt die Modellbahn zum Mitfahren an, auch gibt es zwei kleine Karussells. Eine Backstube oder auch eine Bastelstube fehlte den Familien aber komplett. Bei der Atmosphäre schnitt der Markt in der Momentaufnahme des MDR mit der Schulnote 2,3 ab, in der Kategorie Unterhaltung erhielt er eine 2,8. Beim Thema Preise kam der Markt bei den Besuchern sehr gut an: Glühwein für 2,50 Euro, Bratwurst auch, Toiletten gratis – Note 1,7. Die Erreichbarkeit wurde mit 2,5 bewertet. Hier führte vor allen die nervige Suche nach einem Parkplatz zur Abwertung.

Mit einer Gesamtnote von 2,3 reiht sich Pirna beim MDR-Weihnachtsmarkttest im Mittelfeld ein, gemeinsam mit Plauen und Meißen. Spitzenreiter sind kurz vor Testende Annaberg und Görlitz. (SZ/ce)

