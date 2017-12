Canalettomarkt geht in Verlängerung Pirnas Weihnachtsmarkt öffnet auch zwischen den Jahren noch mal. Am Mittwoch wird ein ganz besonderer Gast erwartet.

Der Nachbau der sächsischen Lokomotive K IV im Maßstab 1:4 samt Anhänger dreht auf dem Untermarkt auch nach Weihnachten noch ein paar Runden, abersicher nicht mehr mit dem Weihnachtsmann. © Daniel Förster

Pirna. Ein bisschen Canaletto geht noch: Während die meisten Weihnachtsmärkte in Sachsen unmittelbar vor dem Fest ihre Pforten schließen, macht der Pirnaer Canaletto-Weihnachtsmarkt vom 24. bis 26. Dezember lediglich eine kurze Pause, um dann noch einmal durchzustarten. Für vier Tage – vom 27. bis 30. Dezember – geht der Canalettomarkt dann in die Verlängerung. Die Markthändler öffnen nach dem Fest ihre Hütten täglich von 11 bis 20 Uhr.

Laut der Veranstalter lädt der Markt nun speziell Heimaturlauber und all jene ein, die in den vergangenen Wochen noch keine Zeit für einen Marktbummel hatten. Nach Angaben der Veranstaltungsagentur Zastrow und Zastrow ist Pirna der größte Weihnachtsmarkt in Sachsen, der auch noch nach den Feiertagen komplett geöffnet hat. Sämtliche Stände bieten ihre Angebote feil, die Karussells sind in Betrieb, und auch die Dampfeisenbahn aus dem Miniaturpark „Kleine Sächsische Schweiz“ dreht auf dem 75 Meter langen Kurs weiter ihre Runden. Das Rathaus wird ebenfalls weiter illuminiert.

Bei der Verlängerungs-Premiere zwischen Weihnachten und Neujahr im vergangenen Jahr freute sich der Canalettomarkt über viel Zuspruch. (SZ/mö)

Programm: 27. Dezember, 17 Uhr, Väterchen Frost kommt, 17.30 Uhr, Silberberg-Musikanten

