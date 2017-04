Canaletto in Echtzeit Der Retter-Verein stellt erneut ein Werk des Farbenkünstlers nach – bevor skandinavische Horden Pirna plündern.

Historisch gewandet bereichern die Akteure das lebendige Canaletto-Bild auf dem Markt. © Archivfoto: Marko Förster

Bernardo Bellotto, Künstlername Canaletto, war einer der begnadetsten Pinselakrobaten seiner Zeit. In den Jahren 1753 bis 1756 tünchte der barocke Farbenkünstler insgesamt elf Stadtansichten von Pirna auf die Leinwand, die bekannteste von ihnen ist der „Marktplatz zu Pirna“ – eine Sichtachse vom heutigen Canaletto-Café über den Markt, das Rathaus, die Marienkirche und das Teufelserkerhaus bis hinauf zum Schloss Sonnenstein. Und während die Figuren in Canalettos Ölfarbengenialität für ewig verharren, werden sie am 28. April für einen Moment in Echtzeit höchst lebendig. Die Akteure des Vereins „Der Retter der Stadt Pirna – Theophilus Jacobäer“ stellen erneut ein lebendiges Canalettobild nach. Ab 15 Uhr werden sich die Darsteller in historischen Kostümen, mit Hunden und mit Pferden und vielen originalen Details für einige Augenblicke in jenen Posen reglos positionieren, wie der Maler seinerzeit die Figuren auf Leinwand bannte. Besucher wähnen sich so für einen Moment zurückversetzt in die Zeit um 1750. Danach können die Zuschauer selbst Teil des Bildes werden und über den Markt schlendern, vorbei an Reitern, Marktfrauen und Händlern in historischem Gewand. Damit möglichst viele einen guten Blick auf das Echtzeit-Gemälde werfen können, wird an der Südwest-Seite des Marktes abermals eine Bühne aufgebaut.

Haben die Gäste Canalettos Bilderkunst genossen, geht es kurze Zeit später wenig beschaulich und zimperlich zu: Der Retter-Verein stellt ab 17 Uhr den Einfall der Schweden nach Pirna nach – ein historisch verbürgtes Ereignis von 1639. Das marodierende Skandinavier-Heer wird Pirna einnehmen, plündern, das Rathaus besetzen und den Oberbürgermeister festnehmen. Aufgrund diverser Baustellen in der Stadt müssen die Eroberer diesmal allerdings von der Postmeilensäule über die Jacobäerstraße, die Dohnaische Straße und die Barbiergasse zum Markt vordringen.

