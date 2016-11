Canaletto für den Körper Mit ihrer neuen Körpercreme schafft es Ines Tippmann in die Serie Pirnaer Unikate. Die Unternehmerin hat Pläne.

Die Körpercreme Canaletto von Ines Tippmann gehört jetzt zum Label Pirnaer Unikat. Die 42-Jährige betreibt ein Fotostudio auf der Barbiergasse. Das Anrühren von Cremes und Salben ist ihr zweites Standbein. © Norbert Millauer

Es duftet nach Vanille. „Stimmt, aber in der Creme sind noch vier weitere Öle, nämlich Lavendel, Blutorange, Litsea Cubeba und süße Orange“, erklärt Ines Tippmann mit einem Lächeln. Stolz hält sie ihr jüngstes Produkt in der Hand: Die Körpercreme Canaletto, die jetzt geadelt und in die Serie Pirnaer Unikate aufgenommen wurde. „Eine schöne Auszeichnung“, freut sich die 42-jährige Geschäftsfrau, die einen Fotoladen auf der Barbiergasse besitzt.

Im hinteren Ladenbereich befindet sich ihre Hexenküche, wie sie sie schmunzelnd nennt. Hier stehen die verschiedenen Öle und Zutaten für ihr zweites Geschäftssegment, die Manufaktur Pirnaer Seifenoper. Und hier entstand auch die Creme Canaletto. „Ich habe immer wieder unterschiedliche Duftrichtungen probiert, bis ich schließlich mit einer Mischung so richtig zufrieden war“, erinnert sich Ines Tippmann. Dieses Produkt gab sie an ihren treuen Probandenkreis weiter, der aus Familienmitgliedern und Freunden besteht. „Alle waren begeistert“, sagt die Pirnaerin.

Allerdings überzeugt das Produkt nicht nur die Nase. Es ist eine natürliche Pflege ohne Chemie und Wasser, also zu 100 Prozent Bio. Übrigens muss kein Kunde Gewissensbisse haben, denn die Sheabutter als Hauptbestandteil bezieht Tippmann aus Ghana. „Sie ist fair gehandelt.“

Für sie war klar, dass ein edles Produkt auch eine edle Verpackung benötigt. Deshalb wählte sie für das Etikett die Farben schwarz und silber. Passend zum Namen ist die Marktansicht von Pirna à la Canaletto darauf abgebildet. 14,90 Euro kostet eine Dose mit 50 Milliliter Inhalt. Vertrieben wird das Produkt ausschließlich über das Internet. „Der Verkauf ist gut angelaufen“, berichtet die Unternehmerin zufrieden. Der Erfolg erstaunt, denn beruflich kommt Ines Tippmann aus einer ganz anderen Ecke. Sie ist ausgebildete Sozialpädagogin und arbeitete über zehn Jahre in diesem Beruf. Sie erinnert sich genau: „Dann kamen die geburtenschwachen Jahrgänge, und man sagte uns, dass wir uns anders orientieren sollten.“

Schließlich brachte ihr Mann sie auf die richtige Idee. Er empfahl ihr, ihr Hobby Fotografie stärker auszubauen. So machte sich Ines Tippmann 2005 mit einem Fotostudio auf der Barbiergasse selbstständig. Ihr Kundenkreis ist bunt gemischt. „Ich fotografiere auf Familienfeiern, mache aber auch Produktfotografien“, zählt sie auf. Genauso gehören Stadtbibliothek und die Städtische Entwicklungsgesellschaft Pirna (SEP) zu ihren Auftraggebern.

Elbe flutet Laden

Der Tiefschlag kam 2015 mit der Flut: Das Elbewasser stand 1,50 Meter hoch in ihren Ladenräumen. Allerdings dachte Ines Tippmann pragmatisch wie optimistisch. „Damals wusste ich sofort, dass ich in den nächsten fünf Monaten nicht in das Geschäft konnte, und so hatte ich viel Zeit, etwas Neues auszuprobieren“, sagt sie.

Das war die Geburtsstunde ihrer Kosmetikschiene. Da ihre Kinder trockene Haut haben und unter Neurodermitis leiden, hatte sie sich schon schlau gelesen, was man dagegen tun kann. In Eigenregie rührte sie Cremes und Salben zusammen. „Das hatte guten Erfolg, sodass ich mich entschied, zusätzlich zum Fotogeschäft die Manufaktur Pirnaer Seifenoper zu gründen“, erklärt Tippmann. Unter anderem bietet sie Cremes, antiseptische Hand- und Fußseifen, Duschgels und Badetabs an. Dabei ist sie immer auf der Suche nach etwas Neuem. Momentan tüftelt sie gerade an Zahngels und hat bereits sehr konkrete Vorstellung. „Ein Zahngel soll Pfefferminzgeschmack haben, das andere wird in Richtung Fenchel gehen, da Fenchel homöopathieverträglich ist“, sagt die Fachfrau.

