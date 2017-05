Campus, Supermarkt, Bürgerwiese? Die Fläche an der Lessingschule bewegt nicht nur die Kamenzer. Am Sonnabend lädt eine Bürgerinitiative vor Ort.

Mit diesem Flyer wirbt die Bürgerinitiative für das Bürgerpicknick am 6. Mai, 13 Uhr.

Es gibt Gesprächsbedarf in Kamenz. Die Fläche unterhalb der Lessingschule bewegt die Gemüter sogar weit über die Stadtgrenzen hinaus, schließlich wird das ab 2020 stadtzentrumsnahe Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium auch Bildungsstätte für viele Abiturienten aus dem Umland sein. Nach den SZ-Gesprächen zum Thema mit Oberbürgermeister Roland Dantz (27. April, Seite 15) und Landratsbeigeordnetem Udo Witschas (29. April, Seite 17) haben sich sogar noch mehr Fragen als Antworten aufgetan. Eine neu gebildete „Initiative Bürgerwiese“ lädt nun am Sonnabend, dem 6. Mai, von 13 bis 15 Uhr zu einem „Bürgerpicknick“ vor Ort ein. Die SZ fasst den aktuellen Stand des Geschehens noch einmal zusammen:

Was haben der Landkreis und die Stadt zum Lessingschulstandort vereinbart?

Im „Rahmenvertrag“ vom Juni 2016 geht es um die Realisierung von fünf Teilobjekten bzw. Einzelmaßnahmen und deren Finanzierung. Weitgehend geklärt sind bis 2020 der erste Bauabschnitt der Sanierung der Lessingschule als Interim für die 2. Oberschule, die Komplett-Reko an der Saarstraße und der zweite Bauabschnitt an der Lessingschule nebst Anbau für ein dreizügiges Gymnasium – inklusive Außenanlagen und Ausstattung. Für die beiden Teilobjekte „Ertüchtigung Jahnsportplatz“ und „Errichtung einer Zweifeld-Sporthalle inklusive Ausstattung“ ist die Finanzierung im Rahmenvertrag ungeklärt geblieben.

Was ist zur schulischen Sportstätte im Rahmenvertrag geregelt?

Grundsätzlich einigten sich Stadt und Kreis darauf, den Jahnsportplatz zu modernisieren und dort oder an der Henselstraße eine Zweifeldsporthalle zu errichten. Vor dem Stadtrat am 15. Juni 2016 hatte Beigeordneter Udo Witschas keinen Zweifel daran gelassen, dass es eine ureigene Aufgabe der Schulträgers bleibe, hier vernünftige Schulsportbedingungen zu schaffen. Immer wieder hat die Stadt Kamenz den Landkreis daran erinnert, dass dieser sich bereits vor 15 Jahren zum Bau einer Zweifeldsporthalle im Stadtzentrum (für die 1. OS) ebenfalls vertraglich bekannt hatte.

Wieso ist die Finanzierung des Sportstättenbaus bislang ungeklärt?

Im SZ-Gespräch hat der Landratsbeigeordnete den Begriff „Finanzierungsvorbehalt“ eindeutig ausgelegt: Solange der Landkreis an der Macherstraße eine große Sporthalle nebst Sportplatz betreibe, werde es keinen Neubau im Stadtzentrum geben. Udo Witschas verwies auf die Fördermittel-Zweckbindung, die für die Halle noch etwa zehn Jahre gilt. OB Roland Dantz hat den „Finanzierungsvorbehalt“ etwas anders gelesen. Mehrfach hat er signalisiert, dass sich die Stadt über das bisher Vereinbarte hinaus auch an der Finanzierung des Sporthallenbaus an der Lessingschule beteiligen könnte. Offenbar dann auch ohne Inanspruchnahme von Schulsportbau-Fördermitteln. Dies wäre eine ganz erhebliche, städtische Investition, für die man Einnahmen an anderer Stelle sichern müsste.

Sollen die Lessingschüler ab 2020 wirklich zum Sportunterricht pendeln?

Diese Aussage des Landratsbeigeordneten hat in Kamenz und Umgebung große Überraschung ausgelöst. Allerdings tauchte diese bittere Konsequenz aus dem „Finanzierungsvorbehalt“ bereits in der Kreistagssitzung am 5. Dezember 2016 auf, wie auch SZ-Leserin Ulrike Trautmann aus Kamenz recherchiert hat. Im öffentlich zugänglichen Kreistagsdokument DS 2/0291/16) ist folgendes formuliert: „Der Sportunterricht ist durch die vorhandenen Sporthallen und Sportplätze in Trägerschaft des Landkreises gesichert, bedarf jedoch der Einplanung von Wegezeiten“. Wie Kamenzer Kreistagsabgeordnete die angekündigte Pendelei kommentiert haben, ist nicht bekannt geworden. „Dies wäre aber eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen für unsere Kinder, oder nicht?“, fragt die SZ-Leserin.

Was könnte die Stadt selbst für die Zukunft des Schulstandortes tun?

Die Stadtspitze hat das „Dilemma“ zunächst an den Kreis weiter gereicht, der sich zum Lessingschulcampus so oder so bekennen müsse. Gleichzeitig steckt man selbst in einem „Dilemma“. Ein Supermarkt könnte die Einnahmeseite auch mit Blick auf die Sporthalle deutlich verbessern. Allerdings ist er bisher an das „Filetstück“ an der Oststraße gebunden und schränkt damit die Campuszukunftspläne selbst ein. Beißt sich die Katze, die aus dem Sack ist, also in den eigenen Schwanz?

Worum geht es der neuen Initiative „Bürgerwiese“ in der Lessingstadt?

Vor allem um Mitsprache, wie sie es in einem „offenen Brief“ deutlich gemacht hat. Die Stadt habe mit der Leitbilddebatte in der Bürgerschaft den richtigen Weg eingeschlagen. Derzeit stehe dabei „die zukünftige Nutzung des Areals unterhalb der Lessingschule“ im Fokus. Man halte es für einen Fehler, wenn neben der „optional eingetragenen“ Turnhalle nicht Grün-, Freizeit- oder Sportanlagen, sondern Supermarkt-Parkplätze eingeplant werden. Die Lärmbelastung für die Schule würde weiter wachsen, die Freifläche für etwa 700 Schüler bliebe zu klein. Wenn der Campus „Vorfahrt vor allem anderen“ haben soll, müsse man dieses Ziel auch als Stadt klar verfolgen. „Es gibt also viel Gesprächsbedarf auch für das Bürgerpicknick am 6. Mai ab 13 Uhr vor Ort!“

