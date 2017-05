Campus Open Air baut Möbel selbst Das Festival beginnt Donnerstag in Görlitz. Zum Höhepunkt am Freitag ist sogar für Kinder vieles geplant.

Vorbereitungen für das 16. Campus Open Air: Projektleiter Tom Hohlfeld (vorn Mitte) und sein Team haben unter anderem aus alten Reifen Sitzgelegenheiten gebaut. © nikolaischmidt.de

Zwei Tage noch, dann wird es Ernst für Tom Hohlfeld und sein Team. „Schon seit November bereiten wir das 16. Campus Open Air vor“, sagt der diesjährige Projektleiter. Wir, das ist ein zwölfköpfiges Kernteam, das in dieser Woche von 70 Helfern unterstützt wird. So viele sind nötig, damit am Ende alles funktioniert. „Wir machen nichts grundlegend anders als unsere Vorgänger, aber manches vielleicht ein bisschen aufwendiger“, sagt der 23-Jährige, der an der Hochschule Kommunikationspsychologie studiert und nebenbei seit einer Saison den First Club in der Elisabethstraße leitet. Er ist Urgörlitzer, in der Stadt bestens vernetzt. Doch jeder im Team hat eigene Kontakte, sodass sich alle gut ergänzen.

Aufwendig war dieses Jahr schon die Vorbereitung. Auf dem Gelände der Rabryka an der Bautzener Straße haben die Studenten aus Müll Möbel gebaut, zum Beispiel Sitzgelegenheiten aus alten Autoreifen. Nachhaltigkeit und auch Regionalität sind Tom Hohlfeld wichtig. Gastronomen aus Dresden soll es dieses Jahr nicht auf dem Campus geben, stattdessen werden hiesige Lokale wie das Café Herzstück oder Jakobs Söhne vertreten sein. Auch mit Görlitzer Clubs arbeitet das Campus-Team zusammen: Im März gab es in der Maus einen DJ-Contest, Anfang Mai im Basta einen Band-Contest. Die jeweiligen Gewinner dürfen beim Campus Open Air auftreten.

Das beginnt an diesem Donnerstag, ab 18 Uhr, unter der alten Blutbuche vor der Mensa. Im Wohnzimmer-Ambiente treten dort verschiedene Liedermacher auf, dazu gibt es Teppiche, Stehlampen und eine Bar. Nach dem ruhigen Auftakt geht es am Freitag, 15 bis 19.30 Uhr, mit einem Familiennachmittag weiter. „Im Vergleich zum Vorjahr ist einiges dazu gekommen, unter anderem eine Kletterwand und mehr aufwendige Deko“, sagt Tom Hohlfeld.

Apropos Deko: Nachdem die Bands Kayman, Joey Voodoo und The Mugshots von 20 bis 0 Uhr auf der großen Bühne gespielt haben, geht es drinnen in zwei sehr speziell hergerichteten Räumen weiter: Die Mensa als „Space Floor“ und die – voriges Jahr nicht genutzte – Aula in der Blue Box als „Forest Floor“ mit Waldoptik. Die Party läuft bis in die Morgenstunden. „Und draußen stellen wir noch Karl Campus auf“, sagt Tom Hohlfeld. Karl Campus ist ein alter VW, gefunden auf einem Schrottplatz und vom Festivalteam bunt bemalt. Ein Fotograf wird jeden, der Lust hat, mit, auf, neben, über oder unter Karl Campus fotografieren. Damit etwas bleibt vom Fest.

