Camps für Forscher, Sportler und Maler Die Station in Weißwasser plant 2017 viel Grenzüberschreitendes. Dabei spielt auch Tunesien eine Rolle.

Das Jahr 2016 war ein sehr intensives Jahr in der Station Junger Techniker und Naturforscher Weißwasser. Jetzt bereiten sich die Mitarbeiter Markus Güttler, Manuela Marschner, Leiter Bernd Frommelt und Sabine Gutjahr (von links) auf das neue Programm vor. Inhaltlich geht es vor allem um Technik, Natur und Kunst. Dabei sind mehrere Camps und Workshops geplant. © Andreas Kirschke

Weißwasser. Küche. Kuchnia“, steht an einer der Zimmertüren. Das ist bei jedem Raum in der Station Junger Naturforscher und Techniker in Weißwasser so. „Das bietet sich an. Wir liegen in Grenznähe. Polen ist unser Nachbar. Weißwasser und Zary sind Partnerstädte“, meint Leiter Bernd Frommelt über die langjährig gewachsenen deutsch-polnischen Kontakte. Vieles in der Station ist darauf ausgerichtet. Die Kunstwerkstatt „Grafisches Gestalten und Zeichnen“ ebenso wie das deutsch-polnische Natur-Sprach-Camp. Langjährige gute Erfahrungen, an die Frommelt und seine Mitarbeiter 2017 anknüpfen wollen.

Die inhaltlichen Schwerpunkte Kunst, Natur und Technik dienen dabei lediglich als Medium für vielfältige Begegnungen. Deutsche und polnische Jugendliche sollen sich treffen. „Sprache lernt sich am besten mit Freude, wenn man die gleichen Ziele hat, wenn man sich einem Thema gemeinsam widmet“, meint Markus Güttler, Verantwortlicher für deutsch-polnische Projekte und internationale Jugendarbeit in der Station. Im Vorjahr sorgten das zweisprachige Familienfest Ende April, die zweisprachige Theaterwerkstatt im Mai sowie die deutsch-polnischen Begegnungsgruppen auf Kita- und Grundschulebene für vielfältige Kontakte.

Im November fand darüber hinaus eine deutsch-polnische Weiterbildung statt. Unter dem Motto „Zipzap“ führte sie Betreuer und Erzieher von östlich und westlich der Neiße zusammen. „Solche Begegnungen bereichern alle“, findet Bernd Frommelt und unterstreicht: „2016 war ein sehr intensives Jahr für uns. Wir führten Bewährtes fort. Und wir konnten neue Erfahrungen sammeln.“ Partner waren vor allem die Grundschulen in Przewóz und Leknica, die dortigen Kindergärten und der Förderverein für Bildung und Technik in Zary.

Die Zusammenarbeit soll dieses Jahr fortgesetzt werden. Ende Juli 2017 plant die Station ein deutsch-polnisches Forschercamp. Für eine Woche führt es 14 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren zusammen. Sie sollen die Elemente Wasser, Erde, Luft und Sonne kennenlernen. Sie sollen den Forscher-Bungalow in der Station nutzen. „Wir haben ihn vor zwei Jahren eingerichtet“, sagt Bernd Frommelt. „Dort stehen verschiedene Materialien, Geräte und Werkzeuge zur Verfügung. Dort können sich die Kinder vielfältig zu verschiedensten Themen ausprobieren.“ Über die detaillierten Inhalte entscheiden sie gemeinsam mit den Betreuern. Vorstellbar ist etwa ein Besuch im Handwerker- und Gewerbemuseum Sagar. Dort lernen die Kinder, was Arbeit früher bedeutete.

Ebenfalls im Juli findet vom 10. bis 16. des Monats für rund 20 Teilnehmer im Alter von 14 bis 22 Jahren eine deutsch-polnisch-tunesische Begegnung statt. „Sie ist eine Herausforderung für uns“, sagt Markus Güttler, „vor allem, weil sie mit viel Organisationsaufwand verbunden ist.“ Unterstützung erhält die Station vom Landesverband Sächsischer Jugendbildungswerke (LJBW). Technik und Digitaltechnik werden zentrale Themen dieses trinationalen Camps sein. Auch hier entscheiden Jugendliche und Betreuer gemeinsam über die inhaltlichen Details. Der Kontakt zum Jugendbildungswerk besteht seit 2016. Damals besuchte eine tunesische Delegation auch das Rathaus.

Bereits in den Winterferien 2017 organisiert die Station das deutsch-polnische Camp „Sport, Spannung, Spiel“. Vom 16. bis zum 19. Februar vereint es 16 Teilnehmer im Alter von acht bis zwölf Jahren. „Wir wollen zum Beispiel die Erlebniswelt Badeparadies Krauschwitz besuchen. Dort geht es uns um das Element Wasser“, sagt Betreuer Markus Güttler. Außerdem steht die Eisarena auf dem Besuchsplan. Vielleicht wird sogar eine Turnhalle für Spiele gemietet. Partner des Camps kommen von polnischer Seite vor allem aus Przewóz und Umgebung.

Weitere Camps, ohne zweisprachigen Fokus allerdings, sind im Februar, also für die Winterferien geplant. Unter Leitung von Malerin Sabine Gutjahr wird vom 20. bis zum 24. Februar die Kindermalwerkstatt in den Räumen der Station Junger Naturforscher und Techniker stattfinden. Das Thema des Kurses ist an die Jahreszeit angelehnt. Auch Fasching könnte ein Thema sein. Rund 15 Teilnehmer im Alter von sieben bis zwölf Jahren können daran teilnehmen.

Vom 20. bis 25. Februar gibt es dann den Technik-Workshop. Er vereint rund zehn Teilnehmer ab zwölf Jahren. Randolf Rotta, selbst als Schüler früher gern und oft in der Station, leitet dieses Camp. Dabei geht es vor allem um die moderne Digitaltechnik und um die weit verzweigte Wunderwelt der Mikrocomputer. „Vorkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich“, unterstreicht Bernd Frommelt. Ihm ist der Austausch in vielerlei Form ein persönliches Anliegen. „Entscheidend sind wie bei den anderen Camps Einsatz und Interesse.“

Anmeldungen für die Projekte, Camps und Weiterbildungen sind möglich ab sofort telefonisch unter 03576290390. Weitere Informationen stehen unter www.station-weisswasser.de.

