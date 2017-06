Campingplatz Wostra an Feiertagen ausgebucht

Wer in den Sommerferien ab 24. Juni noch einen Stellplatz auf dem Campingplatz Wostra ergattern will, sollte sich beeilen und schon jetzt reservieren. Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen war die Anlage in Kleinzschachwitz am vergangenen Wochenende schon lange vorher restlos ausgebucht. Auch an diesem Pfingstwochenende finden Spontancamper keinen Platz mehr.

Neben Campingfreunden aus Dresden und dem Umland, der sächsischen Region und der gesamten Bundesrepublik kamen in dieser Saison bereits Touristen aus Ungarn, Tschechien, Frankreich, Irland, den Niederlanden und Russland auf den Campingplatz nahe der Elbe. Bereits seit Anfang April ist der sechs Hektar große Platz des städtischen Eigenbetriebs Sportstätten geöffnet. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 13 000 Übernachtungen gezählt. Es gibt 70 Stellplätze mit Stromanschluss und eine Wiese für 50 Zelte. (SZ/noa)

www.dresden.de/campingplatz

