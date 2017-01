Camping zu jeder Jahreszeit Ein Ehepaar aus der Nähe von Pirna ist vom Stausee Quitzdorf begeistert und oft hier. Die Kinder können das nicht verstehen.

Partnerlook und Hände in den Taschen: Knut und Jaqueline Rädisch haben das vergangene Wochenende auf dem Campingplatz am Stausee Quitzdorf verbracht und die Ruhe genossen. © Bernhard Donke

Stille herrscht in diesen Tagen und Wochen auf dem Campingplatz Kollm-Nord am Stausee Quitzdorf. Verlassen stehen die winterfest gemachten Campingwagen mit ihren Vorzelten auf ihren Plätzen. Nur in einem der Vorzelte regte sich jetzt Leben. Es sind Knut und Jaqueline Rädisch aus Maxen bei Pirna, die das vergangene Wochenende hier in ihrem Campingwagen verbrachten. Am Freitagnachmittag reisten sie per Auto an und blieben bis zum Sonntagnachmittag. Und das, obwohl gerade von Freitag zu Sonnabend die Temperaturen unter minus 10 Grad Celsius fielen und sich das Wochenende auch weiter sehr frostig zeigte. „Ach, das macht uns nichts aus, das sind wir schon gewöhnt, denn immerhin verbringen wir seit 1999 hier in unseren Campingwagen fast jedes Wochenende und das fast ganzjährig“, sagt der 47-jährige Knut Rädisch, der als Staplerfahrer im Obstbau Borthen arbeitet.

Außerdem ist er begeisterter Hobbyangler und hat hier aus dem Stausee schon so manchen Fisch gefangen. Der größte war mit 1,98 Meter vor drei Jahren ein Wels, der an seiner Angel hing. Seine Frau Jaqueline sagt, warum sich auch jetzt der Ausflug zum Campingplatz lohnt. „Gerade im Winter, wenn alles schon etwas verschneit ist, ist es hier am Stausee mit am schönsten. Die Ruhe und die Natur kann man jetzt in vollen Zügen genießen“, so die 49-Jährige, die in einen Dienstleistungsbetrieb als Reinigungskraft arbeitet und ebenfalls gern angelt.

1996 kam das Ehepaar erstmals an den Stausee Quitzdorf. Sie waren gleich begeistert vom See mit seiner fast noch unberührten Natur und dem Campingplatz. 1999 pachteten sie einen Stellplatz für ihren Campingwagen. Seitdem sind sie ständige Gäste am See. „Wir verbringen hier immer unseren Urlaub und fast alle Wochenenden im gesamten Jahresverlauf. Jede der vier Jahreszeiten hat hier ihren Reiz. Im Winter ist es die Stille weit und breit. Das Frühjahr mit seiner erwachenden Natur ist uns genauso lieb wie der Sommer, wenn hier reges Leben auf den Platz herrscht. Der Herbst beschert uns mit seinem Pilzreichtum noch schöne Tage und eine wunderbare Zeit während der Laubfärbung“, sagt Jaqueline Rädisch.

Während das Ehepaar begeistert ist, wollen die drei Kinder von dieser Urlaubs- und Freizeitgestaltung nicht viel wissen. Aber das ist ja auch ihre Sache, da wollen wir ihnen auch nicht reinreden“, sagt Jaqueline Rädisch.

