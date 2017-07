Kommentar Camping und Hafen: Wassertourismus passt zu Radebeul Weil immer mehr Camper und Kanufahrer in Radebeul Urlaub machen wollen, will die Stadt an der Elbe und am Lößnitzbad bauen. Ein Kommentar von SZ-Redakteur Peter Redlich.

Peter Redlich © Archiv/Robert Michael

Radebeuls 2. Bürgermeister Winfried Lehmann (CDU) bringt gute Ideen mit in seine Heimatstadt. Der Mann, der viele Jahre auch Sportbürgermeister in Dresden war, kennt sich aus entlang der Elbe. Der Unterschied zur Landeshauptstadt – hier mahlen die Mühlen nach Entscheidungen zumeist nicht so lange wie dort.

Und so ist es nur logisch, dass sich der Fachmann für die Planung von Sport- und Erholungsstätten, seitdem er in Radebeul agiert, die Möglichkeiten vor Ort angeschaut hat. Fakt ist, viele Wassersportler und Campingfreunde zieht es ohnehin hierher. Sie finden allerdings lediglich ein Angebot, welches genau genommen noch DDR-Standard hat. Daraus etwas Kleines, Feines zu gestalten, ohne es in Massentourismus ausarten zu lassen, beinhalten die Vorschläge von Winfried Lehmann.

Die Ideen sind nicht nur realistisch und sicherlich auch bezahlbar. Sie dürften auch bei den am Radebeuler Tourismus Beteiligten wie Gastronomen und Bettenvermieter, auf offene Ohren stoßen. Nicht zuletzt ist Radebeuls Stadtoberhaupt Bert Wendsche (parteilos) zugleich Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes Sächsisches Elbland. Ihm müssten Lehmanns Vorschläge gefallen. Denn sanfter Wassertourismus passt zu Radebeul.

