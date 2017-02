Camperplatz vorerst dicht Thiendorf sucht aber nach wie vor nach einem privaten Betreiber für das Areal am Brettmühlenteich.

Tristesse im Naherholungszentrum am Brettmühlenteich Zschorna. In dieser Saison bleibt der Campingplatz geschlossen. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

In der Saison 2017 wird es keinen Campingplatzbetrieb am Brettmühlenteich Zschorna geben. Das beschloss der Thiendorfer Gemeinderat. Der Platz müsse sowohl aus Gründen der Sicherheit als auch im Interesse einer künftigen Weiternutzung geräumt werden. Die Gemeinde will in den nächsten Wochen eine Lösung erarbeiten, die zumindest den weiteren Badebetrieb ermöglicht. Außerdem soll die Suche nach einem privaten Betreiber fortgesetzt werden. Der Ratsbeschluss wurde mit großer Mehrheit bei nur einer Gegenstimme und einer Enthaltung gefasst.

Dass Thiendorf nun Ernst macht, hat vor allem mit den Brandschutzbestimmungen zu tun. Das historisch gewachsene Areal am Brettmühlenteich ist im Grunde kein herkömmlicher Campingplatz. Es wird vor allem von Dauercampern genutzt, und die haben im Laufe der Jahrzehnte so viele Um- und Anbauten errichtet, dass man eher von einem Bungalowdorf sprechen kann. Dieser Wildwuchs aber bereitet nun Probleme. Die Bauten stehen zu eng und zu nahe an den Wegen. Bräche auf dem baumbestandenen Platz ein Brand aus, käme die Feuerwehr nicht durch und die Katastrophe wäre abzusehen. Die Gefahr wird noch dadurch verschärft, dass manche Camper gern ein Lagerfeuer entfachen, obwohl das verboten ist. Auch illegale Heizungsanlagen wurden schon entdeckt. Fazit: Die Gemeinde als Eigentümer der Fläche kann die Sicherheit nicht mehr gewährleisten.

Dauercamper kamen zu Wort

Derzeit sind auf dem Platz etwa 170 Dauercamper präsent. Die Chancen, einen Großteil von ihnen zu bewegen, ihre Unterkünfte zurückzubauen oder zu versetzen, stehen eher schlecht. Zumal die Gemeinde den Campingplatz gar nicht betreibt, sondern den Betrieb an die private Projektwerkstatt Brettmühlenteich übertragen hat. Die aber wird sich Ende April vom Geschäft zurückziehen (die SZ berichtete). „Wir müssen einfach einen Schnitt machen“, begründet Lutz Hessel (Wählervereinigung Kleinnaundorf) seine Zustimmung zur Campingplatz-Schließung.

Die Gemeinde verweist in der Begründung ihres Beschlusses auf eine Reihe von Vorkommnissen, die einen Weiterbetrieb aus ihrer Sicht schwer bis unmöglich machen. Dazu zählen unerlaubtes Dauerwohnen auf dem Platz, illegales Abzweigen von Strom und Wasser und die nicht genehmigte Erweiterung der Parzellen. Es seien Bäume durch An- und Umbauten beschädigt und Stromkästen aufgebrochen sowie unerlaubt Abwasser eingeleitet worden. Das habe regelmäßig zu Streitigkeiten geführt.

All diese Probleme will sich die Gemeinde Thiendorf, die den Campingplatz durch die Eingemeindung des Nachbarn Tauscha quasi geerbt hat, nicht auf den Tisch ziehen. Ebenso wenig den Investitionsstau, zum Beispiel bei der Abwasserentsorgung, der mehrere Hunderttausend Euro ausmacht.

Vor der Entscheidung im Gemeinderat kamen zwei Interessenvertreter der Dauercamper zu Wort. Hans-Peter Wirsing vom Campingverein bemängelte, die Arbeitsgruppe der Kommune habe im Vorfeld nicht das Gespräch mit den Betroffenen gesucht. Lutz Freudenberg von der IG Brettmühlenteich verwies auf rechtliche Konsequenzen, zugleich aber auch auf die Bereitschaft der Camper, an einer Lösung für den Weiterbetrieb mitzuarbeiten.

Nach Auskunft von Bürgermeister Dirk Mocker gibt es derzeit zwei private Interessenten für den Campingplatz. Hinzu kommt der Verein der Campingfreunde, der bereits vor einem Jahr ein Betreiberkonzept eingereicht hatte, das aber im Gemeinderat keine Zustimmung fand. Freudenberg brachte noch einen vierten potenziellen Interessenten ins Spiel – die Produktionsschule Moritzburg.

Das alles wird die Schließung für die Saison 2017 nicht abwenden können. Auch nicht die Online-Petition der IG Brettmühlenteich, die im Internet starken Widerhall fand. Die Gemeinde Thiendorf besteht auf einem Verkauf des Campingplatz-Areals, und ob ein privater Betreiber bereit sein würde, für den Platz in seinem jetzigen Zustand Geld zu bezahlen, ist eher unwahrscheinlich.

