Camillo zeigt Musiker-Drama Der Spielfilm „Django - Ein Leben für die Musik“ ist am Dienstagabend im Görlitzer Programmkino zu sehen. Diese und weitere Veranstaltungen finden Sie im sz-veranstaltungskalender.com.

Görlitz. Der Spielfilm „Django - Ein Leben für die Musik“ ist am Dienstagabend im lauschigen Programmkino Camillo zu sehen. In diesem Drama von Etienne Comar geht es um den Gitarristen Django Reinhardt, der 1943 vor den Nazis fliehen musste, weil er sich weigerte, eine Tournee in Deutschland zu spielen.

Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 5 Euro. Der Film beginnt um 20 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Einlass ist um 19.30 Uhr. (szo/mrc)

