Café-Zeit nach dem langen Winter Die Görlitzer Cafés starten langsam in die Saison. Die Bäckerei Wittig in ganz neuem Flair.

Fanny Gilge freut sich über die gelungene Wiedereröffnung der Bäckerei Wittig auf dem Obermarkt. Noch mehr tolle Torten als vor dem Umbau anzubieten war ein besonderer Wunsch ihres Schwiegervaters, des Inhabers und Konditormeisters Dirk Wittig. © nikolaischmidt.de

War das Café der Bäckerei Wittig auf dem Görlitzer Obermarkt schon immer so groß? „Ja“, sagt Fanny Gilge, die Schwiegertochter des Inhabers und Sprecherin des Familienunternehmens. „Es war nur dunkler.“ Jetzt strahlt der Raum unter den Kreuzgewölben richtig. Die Wände sind nicht mehr dunkelrot, sondern in hellen Beige-Tönen gestrichen. Indirekt beleuchtete Wandelemente verstärken den Eindruck noch und sorgen auch nachts für sanftes Licht.

Geschwungene rote Ledercouches, Stühle und hohe Samtsessel bieten jetzt Platz für mindestens 35 Gäste. Die große, verglaste Theke – auch hier viel Licht – ist von rechts nach links gerückt und empfängt den Kunden mit einem wesentlich größeren Sortiment als früher. Häppchen, „Bäckerburger“, Hotdogs und andere warme Gerichte sind dazugekommen, die Auswahl an Torten ist größer.

„Ja, wir haben uns Mühe gegeben“, sagt Fanny Gilge. Nach fast 20 Jahren ohne größere Veränderung sei eine Modernisierung dringend nötig gewesen. Zwei Monate war das Café geschlossen, nun hat es nach der Renovierung am Mittwoch wiedereröffnet. „Und wir sind sehr glücklich, dass alle Stammgäste gleich am ersten Tag da waren und sich für die neue Gestaltung begeistern konnten.“ Weil man jetzt hier gemütlicher frühstücken kann als bisher, öffnet das Wittig-Café sonntags bereits um acht statt um neun Uhr. Und bald wird man auch wieder draußen sitzen können.

Auch die anderen Cafés der Stadt stellen sich langsam auf den Frühling ein. Die Cafés, die in den vergangenen Wochen geschlossen hatten, gestalten das Leben in der Altstadt bald wieder mit. Die Inhaber des Cafés Lucullus im Scultetus-Haus auf der Peterstraße sind aus ihrer langen Winterpause zurück und bieten nun wieder ihre beliebten schlesischen Mohnpielen an. Das Café 13 an der Altstadtbrücke ist zwar noch geschlossen, „aber an einem der kommenden Wochenenden eröffnen wir wieder“, sagt Inhaberin Anne-Kirsten Boden.

Gerd Bürger, Inhaber des Cafés 1900 an der Westseite des Obermarkts, sagt: „Vielleicht können wir schon dieses Wochenende Stühle rausstellen.“ Er hatte den ganzen Winter ohne größere Pause geöffnet. „Die ersten Monate des Jahres sind für uns immer etwas schwierig“, sagt er, „aber dieser Winter war nicht ganz so enttäuschend wie in manch anderen Jahren.“ Er freue sich auf die ersten Gäste, die sein Café besuchen, um in der Vormittagssonne ein Frühstück zu genießen.

Die tristen beiden ersten Monate des Jahres haben auch die Cafés rund um den Untermarkt überstanden. „Aber wir behalten unsere etwas verkürzten Öffnungszeiten noch bei“, sagt Christoph Zschornack, Inhaber des Ratscafés, „die Touristen fehlen noch.“ Sobald es wärmer werde, Ende März, Anfang April, will er auf dem Untermarkt wieder Tische und Stühle aufstellen.

Im Café Flair auf der Brüderstraße wird man ab 1. April wieder draußen sitzen können. Inhaber Enrico Walkstein hatte ebenfalls den ganzen Winter über verkürzt geöffnet, aber er nutzte die Zeit. „Wir haben unsere Sanitäranlagen komplett saniert“, sagt er. Fliesen, Türen, Installationen, alles sei neu. „Für solche Maßnahmen bietet sich der Winter ja besonders gut an.“

Aber nicht für alle Cafés ist die zweite Winterhälfte eine trübe Zeit. Konditormeister Heiko Kretschmer sagt für sein Café auf der oberen Berliner Straße: „Mir ist der Winter sogar lieber.“ Zum sommerlichen Draußensitzen sei es bei ihm oft zu windig. Zu ihm kämen viele Kunden besonders gern zum gemütlichen Kaffeekränzchen ins Warme. Auch sei er seit Anfang des Jahres fast jedes Wochenende mit einer Hochzeitstorte beauftragt worden. „Ich hatte also gut zu tun.“ Natürlich halte er trotzdem schon Stühle für die ersten warmen Tage bereit und entscheide dann spontan, wann er sie auf die Straße stelle. Für den Start der neuen Saison probiere er schon einige neue Tortenrezepte aus.

Auch für das Kinocafé von Erika Heine auf dem Klosterplatz ist der Winter eine gute Jahreszeit. Sie hatte im Januar zehn Tage geschlossen. „Aber danach ging es durch den Kinobetrieb auch im Café recht gut los.“ Ihr sei in diesem Jahr aufgefallen, dass bereits im Februar, also früher als sonst, Touristen Görlitz besuchten. Dass ihr Kaffee eine Spezialmischung aus der Görlitzer Kaffeerösterei Büttner sei, komme bei den Besuchern der Stadt gut an. Mit den ersten warmen Tagen können auch diese ihren Kaffee wieder draußen vor dem Brunnen am Klosterplatz trinken.

zur Startseite