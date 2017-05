Café Rosengarten feiert Eröffnung nach Umbau

Manch einer wird schon einen Blick hineingeworfen haben. Am Donnerstag zeigt das historische Café Rosengarten ganz offiziell sein neues Gesicht. Innerhalb von neun Wochen wurde das denkmalgeschützte Lokal am Carusufer komplett umgebaut, 400 000 Euro wurden investiert. Bereits im April öffnete das Lokal am Neustädter Elbufer seine Türen zum Probebetrieb, am 1. Juni findet die richtige Feier statt. Passend zum Kindertag wird es für die kleinen Besucher zwischen 17 und 19 Uhr eine Kugel hausgemachtes Eis gratis geben, die Erwachsenen erhalten ein Getränk und können sich umschauen. Nach dem Umbau wurde die Gaststätte in mehrere Bereiche geteilt: Eine Brasserie, ein Restaurant, zwei Terrassen sowie ein Veranstaltungsbereich im Obergeschoss gibt es nun.

Links zum Thema Café Rosengarten mit neuem Gesicht

Ursprünglich wurde das Lokal als Warte- und Kartenverkaufshalle der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrtsgesellschaft errichtet. Im Herbst 1935 wurde es zum Lokal umgebaut. (SZ/sag)

zur Startseite