Caddy-Fahrerin touchiert Golf

Symbolbild © dpa

Rietschen. Eine 53-Jährige ist am Donnerstagnachmittag mit einem VW Caddy aus einem Grundstück auf die Bautzener Straße in Rietschen gefahren und hat dabei einen Unfall verursacht. Sie touchierte einen am Straßenrand abgestellten VW Golf.

Das teilt die Polizeidirektion Görlitz mit. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von rund 3.000 Euro. (szo)

