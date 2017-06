Cabrios rollen durch die Stadt 100 elegante Autos „oben ohne“ machen heute auf dem Hauptmarkt und am Schloss Zabeltitz Station.

Oldtimer-Rallyes kommen alle Jahre durchs Elbland. Am heutigen Sonnabend fahren über 100 Cabrios bei der Mopo Cabrio Rallye auch durch Großenhain und Zabeltitz. © Jürgen Lösel

Die Cabrios kommen. Und sie fahren stilvoll zu Schlössern wie Zabeltitz, Oberau und Diesbar-Seußlitz. Eine ganze Reihe solcher tollen Kulissen stehen auf dem Tourenplan der zweiten Mopo-Cabrio-Rallye am heutigen Sonnabend. Die in Dresden am Haus der Presse startende und endende Tour ist also auch im Raum Großenhain zu sehen. Von Oberau kommend werden die Fahrzeuge über die Staatsstraße durch Großdobritz und Lenz nach Großenhain kommen. Hier müssen sie zwischen 9.55 und 11.20 Uhr eine Wertungsprüfung absolvieren. Der Hauptmarkt ist deshalb heute ab 8 Uhr bis 11.30 Uhr für andere Fahrzeuge gesperrt. Dann geht es weiter zur Zeitkontrolle am Palais Zabeltitz, die zwischen 10.15 und 11.40 Uhr passiert werden muss. Dort fahren die Cabrios allerdings nur durch. Danach geht es Richtung Diesbar Seußlitz und weiter zur Justizvollzugsanstalt Zeithain – schon eher ein optischer Kontrast zu den eleganten Cabrios. In Zeithain fällt die Durchfahrtskontrolle der Rallye mit dem Tag der offenen Tür in der JVA zusammen.

Mittag im Nudelcenter

Im Anschluss rollt die Karawane weiter nach Riesa, wo von 11.30 bis 14.30 Uhr die Mittagspause beim Unternehmen Teigwaren Riesa angesetzt ist. Dort empfängt Sachsens Nudelkönigin Stephanie Fahrer und Fahrzeuge. Besucher des Nudelcenters können dort die Fahrzeuge bestaunen und Fotos mit den Cabrios und der Nudelkönigin machen. Nudelkontor und Restaurant „Makkaroni“ sind ebenfalls geöffnet.

Hauptmarkt gesperrt zurück 1 von 3 weiter Wegen der Rallye ist der Hauptmarkt Großenhain von 8 bis 11.30 Uhr für den sonstigen Verkehr gesperrt. In Zabeltitz fahren die Autos ohne Stopp an Park und Kita vorbei. Die Durchfahrt Glaubitz ist zwischen 11.15 und 12.40 Uhr. Quelle: Veranstalter

Angemeldet waren bis Freitag 111 Fahrzeuge – von A wie Audi bis W wie Wartburg. Mehrere Trabant Kübel sind genauso darunter wie zahlreiche Modelle von Porsche, Cadillac oder Mercedes. Fahrzeuge wie den Lamborghini Gallardo, den Aston Martin Virage Volante oder den Bentley GTC dürfte man in der Region nicht alle Tage sehen. Die Mopo-Cabrio-Rallye findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Vergangenes Jahr gewann ein Vater-Sohn-Team in einem BMW, Baujahr 1971.

67 Orte und neun Stunden werden die „Oben-ohne“-Fahrzeuge passieren – und für Schaulustige gibt es einiges zu gucken. Denn auch zwei hiesige Teams sind mit von der Party. Stema-Geschäftsführer Michael Jursch und Beifahrerin Heike Jursch haben sich als Team Stema mit einem Dreier-BMW Baujahr 2012 angemeldet. Sie haben die Wagennummer 49. Nummer 97 bekam der Audi S3 Baujahr 2015 von Sylvia Ospald und Andre Sturm aus Gävernitz. Die junge Frau hat sich zum ersten Mal angemeldet, will einfach mal die Atmosphäre erleben und die Gegend kennenlernen.

