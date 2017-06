Cabrios kommen Elegante Autos machen am Sonnabend in Weinböhla, Oberau, Meißen und an mehreren Schlössern Station.

Hauptsache offen: Premiere der Mopo-Cabrio-Rallye 2016. © Norbert Millauer

Der Neue Hülsbusch in Weinböhla und Schloss Proschwitz: Ganz unterschiedliche Haltepunkte stehen auf dem Tourenplan der Mopo-Cabrio-Rallye am Sonnabend. Die in Dresden am Haus der Presse startende Fahrzeug-Karawane sollte mit ihren ersten Teilnehmern gegen 9.25 Uhr das Möbelhaus Hülsbusch auf dem Ehrlichtweg 3 bis 9 in Weinböhla erreichen.

Über 100 Fahrzeuge

Bis etwa 11 Uhr findet dort eine Wertungsprüfung statt. Anschließend geht es weiter zum Wasserschloss Oberau. Im Meißner Land sind weitere Halte in Diesbar-Seußlitz, an den Schlösser Proschwitz, Schieritz, Schleinitz und in Meißen geplant.

Angemeldet waren bis Donnerstag 111 Fahrzeuge – von A wie Audi bis W wie Wartburg. Mehrere Trabant Kübel sind genauso darunter wie zahlreiche Modelle von Porsche, Cadillac oder Mercedes. Fahrzeuge wie den Lamborghini Gallardo, den Aston Martin Virage Volante oder den Bentley GTC dürfte man in der Region nicht alle Tage sehen.

Die Mopo-Cabrio-Rallye findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Vergangenes Jahr gewann ein Vater-Sohn-Team in einem BMW, Baujahr 1971. (SZ/csf)

