Cabrios kommen Elegante Autos machen am Sonnabend in Radebeul und Weinböhla Station – auch an ungewöhnlichen Orten.

Feine Autos, viele Schaulustige – hier im vorigen Jahr bei der MoPo-Cabrio-Rallye in Coswig. © Norbert Millauer

Radebeul hat gleich zwei Zielorte auf dem Tourenplan der Mopo-Cabrio-Rallye am Sonnabend. Ab 8.45 Uhr treffen Fahrzeuge an der Lößnitztalschänke in Mitte ein, ab 9.05 Uhr sind die besonderen Fahrzeuge bei Flack & Schwier in der Niederwarthaer Straße.

Dann setzt sich die Fahrzeugkolonne weiter Richtung Weinböhla und Oberau in Bewegung. Dort wird 9.25 Uhr am neuen Hülsbusch im Ehrlichtweg in Weinböhla und 9.35 Uhr am Wasserschloss in Oberau mit den Cabrios gerechnet. Zuschauer sind herzlich willkommen, heißt es von den Organisatoren.

Die in Dresden am Haus der Presse startende und endende Tour ist im Kreis Meißen auch in der Kreisstadt und bis in den Raum Riesa unterwegs. Im Raum Riesa allerdings auch an ungewöhnlichen Orten: Bietet Diesbar-Seußlitz bei der Wertungsprüfung von 10.45 bis 12.20 Uhr noch historisches Ambiente, wartet von 11.15 bis 12.40 Uhr in Glaubitz an der JVA Zeithain schon eher ein optischer Kontrast zu den eleganten Cabrios. Dort fällt die Durchfahrtskontrolle der Rallye mit dem Tag der offenen Tür in der JVA zusammen.

Im Anschluss rollt die Karawane weiter nach Riesa, wo von 11.30 bis 14.30 Uhr die Mittagspause beim Unternehmen Teigwaren Riesa angesetzt ist. Dort empfängt Sachsens Nudelkönigin Stephanie.

Angemeldet waren bis Donnerstag 111 Fahrzeuge – von A wie Audi bis W wie Wartburg. Mehrere Trabant Kübel sind genauso darunter wie zahlreiche Modelle von Porsche, Cadillac oder Mercedes. Fahrzeuge wie den Lamborghini Gallardo, den Aston Martin Virage Volante oder den Bentley GTC dürfte man in der Region nicht alle Tage sehen. Die Mopo-Cabrio-Rallye findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Die Radebeuler Birgit und Olaf Zach – Flack & Schwier – belegten 2016 den dritten Platz. (SZ/csf/per)

www.mopo-cabrio-rallye.de

