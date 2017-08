Cabrio verschwindet am Olbersdorfer Volksbad Die Tat ereignete sich am Montagnachmittag. Der gestohlene Mazda MX-5 war nur ein Jahr alt.

Symbolbild: Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl am Montagnachmittag in Olbersdorf. © dpa

Olbersdorf. Am Montagnachmittag wurde in Olbersdorf ein nur ein Jahr alter Mazda MX-5 gestohlen. Das weiße Cabrio mit dem Kennzeichen ZI-MX 555 war nach Angaben des Eigentümers etwa 21 000 Euro wert. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen 15.40 und 17.45 Uhr an der Artur-Neumann-Straße. Diese grenzt unmittelbar an das Olbersdorfer Volksbad an. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

