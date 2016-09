C-Junioren gewinnen intensives Spiel Zwei Döbelner Großfeldteams ziehen in die zweite Runde des Landespokals ein.

Pascale Morgner sichert den Ball vor einem Oschatzer. Hinten beobachtet Anna Fuchs die Aktion. © André Braun

Die erste Pokalrunde sollte für die A-Junioren eine Standortbestimmung vor Beginn der Meisterschaft sein. Mit Nachrückern aus der B-Jugend und neuer Spielphilosophie war der Gegner, SpG Dresden-Löbtau, ein echter Prüfstein. Die Mittelsachsen begannen engagiert. Doch der Gastgeber war davon unbeeindruckt und zog sein kontrolliertes Spiel auf. Nach 26 Minuten stand es bereits 3:0 und es häuften sich individuelle Fehler der Döbelner. So hatten die Landeshauptstädter leichtes Spiel. In der Schlussphase staute sich der Frust über das 0:6 bei einigen DSC-Akteuren dann so an, dass der Schiedsrichter zwei Gästespieler mit Gelb-Rot vom Platz schicken musste.

In Meißen traten die B-Junioren an. Noch etwas unsortiert zu Beginn, mussten die Gäste nach acht Spielminuten durch einen Freistoß die Führung der Elbestädter hinnehmen. Die Döbelner waren davon aber eher unbeeindruckt und erspielten sich zahlreiche Chancen. Leon Bauer war es dann, der ebenfalls durch einen Freistoß den Ausgleich erzielte. Nach dem Seitenwechsel waren es dann nur noch die Gäste, die das Spiel machten. Von den Gastgebern ging kaum noch Gefahr aus. So konnten die DSC-Kicker durch Nick Mihalek (2) und Paul Alexander ihre Führung ausbauen. Unterm Strich: Ein gelungener Start in die neue Saison!

Die C-Junioren empfingen den FSV Oschatz. Wie bei jedem Aufeinandertreffen beider Teams war es auch diesmal ein interessantes und intensiv geführtes Spiel. Bei besten Bedingungen begannen beide Mannschaften konzentriert und versuchten Sicherheit in ihre Reihen zu bekommen. Erwartungsgemäß war der Spielbeginn aber von zahlreichen Fehlpässen und unnötigen Ballverlusten auf beiden Seiten geprägt. Richtige Tormöglichkeiten sprangen nicht heraus. Andererseits wurde im Mittelfeld gut kombiniert und man half sich in Bedrängnis gegenseitig.

Nach fünfzehn Minuten belohnten sich die Döbelner für ihr gut organisiertes Spiel. Kenny Pittroff versenkte einen Freistoß direkt aus 20 Metern im Tor des FSV. Nach diesem Rückstand versuchten die Gäste, noch aggressiver aufzutreten. Doch die Döbelner Abwehr hielt stand. Die zweite Halbzeit begann seitens des Döbelner SC mit viel Arbeit. Der FSV Oschatz kam nun einige Male sehr gefährlich in die Nähe des Strafraumes der Döbelner und erarbeitete sich gute Torchancen. Aber die Döbelner setzten auch nach den zahlreichen Auswechslungen ihr Spiel weiter durch und bekamen sehr gute Möglichkeiten zum Ausbau ihrer Führung. Allerdings blieb die Chancenauswertung das ganz große Problem.

In der 55. Minute war es dann aber doch soweit: Hans Stiller wurde mustergültig eingesetzt und versenkte den Ball ganz cool zum 2:0. Das war aber wieder nur eine Momentaufnahme. Die Gäste versuchten nun noch offensiver zu spielen, um den Anschluss zu erzielen. In der 64. Minute waren sie dann erfolgreich. Ein guter Angriff über rechts führte zum 2:1-Anschlusstreffer. Es wurde nochmal hektisch. Die DSC-Jungs versuchten, wieder Spannung in ihre Aktionen zu bekommen, um für ausreichend Entlastung zu sorgen. Das gelang ihnen auch bis zum vielumjubelnden Abpfiff. (DA/dsc)

