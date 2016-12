Bye bye Baywa Die BHG hat mit Hagebau einen neuen Partner. Am 2. Januar beginnt der Umbau. Auch Niesky und Rothenburg sind betroffen.

Für Verkäuferin Katrin Heider ändert sich im neuen Jahr nicht nur die Farbe der Berufskleidung, sondern auch das Logo über dem Eingang zum Nieskyer Markt der Raiffeisen-Handelsgenossenschaft Kamenz. © Archivfoto: André Schulze

Niesky. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert sind die grünen Firmenlogos der Baywa unübersehbar. Die Baywa war der Franchisegeber für die Raiffeisen-Handelsgenossenschaft Kamenz, zu der die Märkte in Niesky und Rothenburg gehören. Das ändert sich ab Januar grundlegend. Über die Gründe, die Umbauten in den zehn Märkten in Ostsachsen und die Auswirkungen auf die Kunden hat sich SZ bei Vorstandsvorsitzender Bärbel Cech ins Bild gesetzt:

Warum trennen sich BHG und Baywa nach so vielen Jahren?

Am Auslaufen eines langfristigen Franchise-Vertrages liegt es nicht. Der hätte bis 2022 gegolten. „Wir hatten bis zuletzt ein gutes Verhältnis“, so Bärbel Cech. Unterschiedliche Auffassungen in der Franchise-Strategie führten zur übereinstimmenden Auflösung des Vertrages. Aufsichtsrat und Vorstand beschlossen daraufhin, eine neue Partnerschaft anzustreben. Seit Frühjahr wurde mit der Baywa über das Ende der Partnerschaft im gegenseitigen Interesse verhandelt. Erst danach gab es den Aufbau neuer Beziehung – und den Beitritt der Raiffeisen-Handelsgenossenschaft Kamenz zur Hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe als Gesellschafter.

Was verspricht sich die BHG von der Hagebau-Partnerschaft?

„Hagebau ist im Fachhandel einer der größten Player der Branche in ganz Europa.“ Der neue, starke Partner mit seinen beiden Vertriebsschienen „Werkers Welt“ für Do-it-Yourself-Märkte bis 1 500 Quadratmeter und den noch deutlich größeren Hagebaumärkten bietet selbstverständlich viel Know-how und gute Einkaufsbedingungen. Beides soll der zahlreichen Kundschaft in der Region nützen.

Wie viele Märkte in der Region sind von der Umstellung betroffen?

Insgesamt zehn. Seit der Übernahme der Märkte Niesky und Rothenburg im Jahr 2010 erstreckt sich das Verbreitungsgebiet der BHG Kamenz praktisch von Bischofswerda bis Wittichenau und von Bernsdorf bis Rothenburg. Die drei großen Handelseinrichtungen in Kamenz, Großröhrsdorf und Bischofswerda werden zum BHG-Baucentrum/Hagebaumarkt, die sieben Märkte in Pulsnitz, Königsbrück, Neukirch/Lausitz, Bernsdorf, Wittichenau, Rothenburg und Niesky wiederum zur „Werkers Welt“.

Was bedeutet die Umstellung für die Beschäftigten der Märkte?

Betroffen sind rund 150 Mitarbeiter. Sie werden in neuem Outfit arbeiten. Ab 2. Januar beginnt die Umfirmierung, die noch eine der leichtesten Übungen ist. „Wir übernehmen schrittweise das Einkaufs- und Artikelsystem von Hagebau, was schon mit einigem Aufwand verbunden ist“, so Cech. Rothenburg und Niesky sollen im September neu eröffnet werden.

Bleiben die Märkte während der Umstellungen geöffnet?

„Wir bauen im laufenden Geschäftsbetrieb um, sodass es für die Kundschaft zu keinerlei Einschränkungen kommt“, sagt Bärbel Cech. Ein Vorteil könnte dabei auch der Onlineshop werden, den es für Baywa-Franchisenehmer bisher ja nicht gab.

Was wird aus Baywa-Gutscheinen und Baywa-Kundenkarten?

„Die Gutscheine behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit und können jederzeit in unseren Filialen eingelöst werden.“ Und die Kundenkarten mit ihrem Bonussystem werden mit der ersten Neueröffnung ab 9. März 2017 umgetauscht.

zur Startseite