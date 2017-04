BVB-Fan mit selbst gemachten Kennzeichen unterwegs Bundespolizisten haben auf der Autobahn bei Kodersdorf einen Autofahrer mit ungültigen Nummernschildern erwischt. Ein Original hatte er im Kofferraum.

Kodersdorf. Die Liebe zum Fußball und im konkreten Fall zu Borussia Dortmund hat sich ein 31-Jähriger aus Iserlohn auch auf die Kennzeichentafeln seines Pkw geschrieben. Als Bundespolizisten am Sonntagmittag an der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf einen Audi A4 aus dem Märkischen Kreis in Lüdenscheid (NRW) kontrollierten, staunten sie beim Betrachten der amtlichen Kennzeichen nicht schlecht.

Wie ein Sprecher am Montagmittag mitteilte, befand sich anstelle der Zulassungsplaketten befand sich auf der vorderen und hinteren Kennzeichentafel jeweils ein runder Stempel mit der Aufschrift „BVB 09“. Auch die blauen Streifen auf der linken Seite der EU-Kennzeichen hatten ihre Farbe gewechselt und waren nun schwarz. Schließlich ist auch die „TÜV-Plakette“ nachgemacht worden. Auf den Vorwurf der Urkundenfälschung holte der Fahrzeughalter plötzlich das originale hintere Kennzeichenschild aus dem Kofferraum.

Weil dieses hintere Schild verdreckt und das vordere Schild infolge eines Unfalles unbrauchbar geworden war, hatte er sich tatsächlich für seine eigenen Kreationen entschieden und diese an den Audi geschraubt, so der 31-Jährige. Das Auto war ordnungsgemäß zugelassen versichert. Auch die HU war gültig. Mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung im Gepäck und amtlich erteiltem Kennzeichen am Audi-Heck, setzte der BVB-Fan seine Reise später fort. (szo)

