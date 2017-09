Buxtehude ist zu stark Aufsteiger HC Rödertal muss sich mit sieben Toren Differenz geschlagen geben, zeigt aber eine ordentliche Leistung.

Die neue Mannschaft des HC Rödertal. © Lutz Hentschel

Handball-Bundesliga Frauen. Jetzt ist das erste Saisonspiel der Rödertalbienen im deutschen Oberhaus gespielt. Fans und Trainer waren sich hinterher einig, dass es spielerisch eigentlich so weitergehen kann. Nur an der Chancenverwertung und am Ergebnis muss die Mannschaft noch arbeiten. Vor der Abfahrt in den Norden gab es am Sonnabend die erste schlechte Nachricht für den HC Rödertal. Tamara Bösch konnte verletzungsbedingt nur als Zuschauerin mitfahren.

Zum Start war den Bienen aufgrund der neuen Situation die damit einhergehende Nervosität deutlich anzumerken. Die 1 055 Zuschauer trugen in der gut besuchten Halle auch dazu bei. So konnte der BSV durch die einmal mehr stark aufspielenden Nationalspielerin Lone Fischer (10/7 Tore) den ersten Treffer der neuen Saison markieren. Izabella Nagy erzielte kurz darauf das Premierentor des HC Rödertal in der 1. Bundesliga. Was diesem Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:2 nach drei gespielten Minuten jedoch folgte, war die schwächste Phase der Bienen.

Einladung zum Torewerfen

Durch unzählige Fehlpässe und Schwächen im Abschluss lud man den Gegner förmlich zum Torewerfen ein. Buxtehude bedankte sich und zog auf 8:1 davon, was Cheftrainer Karsten Knöfler dazu veranlasste, bereits nach knapp zehn Minuten zum ersten Mal ein Timeout zu nehmen. Doch auch im Anschluss wollte den Bienen nicht viel gelingen. Immer wieder vergaben sie Torchancen leichtfertig oder spielten sich in der gegnerischen Defensive fest, während man bei gegnerischem Angriff viel zu viel Raum ließ oder sich unnötige Zwei-Minuten-Strafen einhandelte.

In dieser schwierigen Phase war es die gut aufgelegte HCR-Torhüterin Nele Kurzke, die Schlimmeres verhinderte. Bezeichnenderweise leitete sie mit ihrem Treffer zum 6:12 ins leere Tor des Buxtehuder SV nach 24 Minuten die stärkste Phase der Bienen ein. Als wäre ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, spielte sie nun deutlich bessere Torchancen heraus und war auch in der Abwehr auf der Höhe. Daraus resultierte ein 9:13-Pausenrückstand.

Die Hoffnung, die sich bei den mitgereisten Fans breitmachte, wurde jedoch direkt nach dem Wiederanpfiff zunichtegemacht. Der HCR verfiel wieder in sein altes Muster und kam im Defensivverhalten immer einen Schritt zu spät. Folglich setzten sich die Norddeutschen nach 35 Minuten wieder auf 17:10 ab. Dann entwickelte sich ein munteres Spiel, in dem die Rödertalbienen auf Augenhöhe agierten. Die inzwischen eingewechselte Ann Rammer stand ihrer Torhüter-Kollegin in nichts nach und die Gäste verkürzten auf 20:25.

Kurz vor Schluss der Partie wurde es noch mal hektisch. Kathleen Nepolsky beging 20 Sekunden vor Spielende – während einer Torchance des BSV – einen Wechselfehler, der von dem sonst so souveränen Schiedsrichterduo mit der Roten Karte geahndet wurde. Dadurch wird sie für mindestens ein Spiel gesperrt. Den anschließenden Siebenmeter verwandelte Lone Fischer zum 29:22-Endstand für den Buxtehuder SV.

HCR-Chefcoach Karsten Knöfler meinte nach dem Spiel: „Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Wer beim DHB-Pokalsieger nach einer 1:8-Anfangsphase wieder zurück ins Spiel kommt und nicht untergeht, dem kann man eine großartige Mentalität bescheinigen. Wir haben spielerisch gute Ansätze gezeigt, auf die wir jetzt aufbauen müssen.“

Ein Blick in die Statistik zeigt, dass es den Bienen einfach noch an Routine auf diesem Niveau fehlt. So verwandelte der BSV alle seiner acht Siebenmeter, während auf Bienenseite nur zwei von drei Strafwürfen den Weg ins Tor fanden. Ebenso stehen neun HCR-Zeitstrafen nur zwei Zeitstrafen der Norddeutschen gegenüber. Was man phasenweise spielerisch von den Rödertalbienen sah, überzeugte jedoch. Am 16. September wartet nun mit dem TuS Metzingen erneut ein hochkarätiger Gegner auf den Aufsteiger, der auch sein zweites Spiel auswärts bestreiten muss.

HC Rödertal: Nele Kurzke (1), Ann Rammer, Stefanie Hummel (4), Joanna Rode (4/1), Izabella Nagy (4/2), Sarolta Selmeci (3), Jaqueline Hummel (3), Michelle Urbicht (2), Kathleen Nepolsky (1), Lisa-Marie Ostwald, Jessica Jander, Egle Alesiunaite (n.e.) und Lisa Loehnig (n.e.).

