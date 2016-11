Buswendeplatz wird in zwei Phasen erneuert

Bereits seit Mitte Oktober wird am Buswendeplatz in Dürrröhrsdorf-Dittersbach gebaut. Aktuell sind die Bauarbeiter im Bereich des Parkplatzes zugange. Er erhält eine frische Asphaltdecke. Die eigentliche Buswendeschleife ist dann je nach Witterung voraussichtlich im Frühjahr 2017 an der Reihe.

Die Gemeinde hat sich für diesen zweigeteilten Bauablauf entschieden, damit nicht der komplette Buswendeplatz aufgegraben und unbenutzbar ist, wenn während der Wintermonate nicht gearbeitet werden kann. Die Aufträge sind aber schon komplett vergeben. Der bisher löchrige Platz in der Ortsmitte von Dürrröhrsdorf-Dittersbach soll neben einer neuen Asphaltschicht außerdem eine vernünftige Entwässerung erhalten. Für den Komplettumbau sind 175 000 Euro veranschlagt, 90 Prozent der Summe kommen als Fördermittel vom Freistaat Sachsen. (SZ/dis)

