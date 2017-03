Buswendeplatz muss warten Der zweite Bauabschnitt des Busplatzes in Dürrröhrsdorf startet erst im Herbst, nicht wie geplant im Frühjahr.

Der zweite Bauabschnitt des Busplatzes in Dürrröhrsdorf startet später. © Dirk Zschiedrich

Am Buswendeplatz wird erst ab dem 1. September weitergebaut. Das gab Bürgermeister Jens-Ole Timmermann (Unabhängige Bürger) in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend bekannt. Nachdem die neu gestalteten Parkplätze bereits im November übergeben wurden, sollte nach dem Winter an der Wendeschleife weitergebaut werden. Diese Zweiteilung war von Anfang an geplant. Nun wurde der zweite Teil auf die Zeit nach dem Dittersbacher Jahrmarkt am letzten Augustwochenende verschoben. Die Gründe erläuterte Hauptamtsleiter Norbert Bläsner folgendermaßen: Die beauftragte Baufirma wollte am 27. Februar mit dem zweiten Bauabschnitt starten. Sie habe dafür aber nur ein begrenztes Zeitfenster, da der nächste Auftrag wartet. Als der Terminvorschlag kam, lag gerade tiefer Schnee. Die Gemeindeverwaltung befürchtete nun, dass die Witterung die Baudauer verzögern könnte. Zwei Wochen Verzug durch Schnee hätten bedeutet, dass die Firma den Abschnitt nicht beenden kann, weil sie eine andere Verpflichtung hat. „Dann hätten wir den ganze Sommer mit einer Behelfshaltestelle leben müssen“, sagte Bläsner. Um dies zu vermeiden, fiel nach einer Abwägung die Entscheidung, den zweiten Bauabschnitt komplett nach hinter zu verschieben. (SZ/dis)

