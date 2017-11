Buswendeplatz ist fertig Nach langer Bauzeit sind die Arbeiten in Dürrröhrsdorf-Dittersbach abgeschlossen.

Der Umbau des Buswendeplatzes in Dürrröhrsdorf-Dittersbach ist abgeschlossen. Damit können seit Anfang dieser Woche die Fahrgäste von dort aus wieder in die Busse einsteigen. Darüber informiert Bürgermeister Jens-Ole Timmermann. Auch die Behelfshaltestellen und die Ampel sind bereits abgebaut. Die Gemeindeverwaltung möchte sich an dieser Stelle für das Verständnis für die provisorischen Bushaltestellen bedanken, vor allem auch bei der Volksbank für die Möglichkeit, dass man dort die Haltestellenschilder und Bänke aufstellen konnte. Der Bürgermeister weist darauf hin, dass die frisch besäten Bereiche nicht betreten werden dürfen. Leider habe man schon diverse Spuren beispielsweise von Fahrrädern festgestellt. (SZ)

