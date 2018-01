Buswartehäuschen wird neu errichtet

Hoyerswerda. Beim Wasserrohrbruch in der Alten Berliner Straße am 20. Dezember waren nicht nur Straße, Geh- und Radweg beschädigt worden. Auch ein Buswartehäuschen musste abgebaut werden. Während der Schaden an der Leitung zügig behoben war, dauert es mit der Erneuerung des Häuschens noch. Laut Versorgungsbetrieben Hoyerswerda wurden die Fundamente in der vergangenen Woche gesetzt. Diese müssen nun 14 Tage aushärten und dann kann das neue Wartehäuschen errichtet werden, so die Auskunft von VBH-Sprecherin Stefanie Lode. (US)

