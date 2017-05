Buswartehäuschen an der falschen Stelle Zwei Haltepunkte in Massanei sollen eine Überdachung bekommen. Doch Anwohner bemängeln die Standorte.

Für ein Buswartehaus im Bereich des AOK-Bildungszentrums gibt es laut bisheriger Planung kein Fördergeld vom Freistaat. Die Stadt denkt über eine Anschaffung aus der Stadtkasse nach. © Dietmar Thomas

Es ist eine gute Nachricht, die Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) bei der Einwohnerversammlung im Rathaus verkündet: Im Ortsteil Massanei sollen zwei neue Buswartehäuschen aufgestellt werden. Und zwar an der Brücke unweit des Abzweigs zur S 36 sowie am Spielplatz. „Es gab bereits eine Begutachtung mit der Straßenbaubehörde des Freistaates“, sagte Waldheims Bauamtsleiter Michael Wittig. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) stelle das Fördergeld zur Verfügung. „Im nächsten Jahr werden die Häuschen aufgestellt“, erklärte Wittig. Das sei in trockenen Tüchern.

Ein junger Familienvater, der in Massanei wohnt, sieht dies am Bedarf vorbei geplant. „Es wäre sinnvoller, Unterstände im Bereich des AOK-Bildungszentrums aufzubauen. Dort steigen tendenziell viel mehr Leute ein und aus.“ Zudem würden mehrere Familien mit Kindern in der Nähe wohnen. Michael Wittig erläuterte: „Der Haltepunkt wurde vom Lasuv nicht in die Prioritätenliste aufgenommen. Wir gehen der Sache nochmals nach.“

Stadtrat Albrecht Hänel regte eine zeitnahe Alternative an: „Wäre es nicht möglich, ein Buswartehäuschen aus Stadtmitteln zu finanzieren?“ Bürgermeister Steffen Ernst steht diesem Vorschlag offen gegenüber. Wie hoch die Kosten sind, lasse sich ad hoc nicht sagen. Ein Umsetzen eines Unterstandes von einer anderen Haltestelle käme jedoch nicht infrage, so Wittig.

Wenn, dann werde eine Haltestelle mit getrennten Scheiben angeschafft. Denn diese Bauweise, wie sie beispielsweise in Heiligenborn zu finden sei, habe sich bewährt, sagte der Bauamtsleiter.

