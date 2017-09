Busverkehr zur Hofewiese Am Wochenende ist Federweißerfest – und die Autos können stehenbleiben.

Die Hofewiese in der Dresdner Heide. © Thorsten Eckert

Nach einem ersten Test vor zwei Wochen startet die Hofewiese am Sonnabend mit einem planmäßigen Bus-Pendelverkehr zum Landgasthof. Zwischen 15 und 23 Uhr fährt ein Doppeldecker der Stadtrundfahrt Dresden von Klotzsche, Abfahrt am Käthe-Kollwitz-Platz, über Langebrück – Heidehof/Klotzscher Straße, Lindenhof und Bruhmstraße/Dresdner Straße – zur Hofewiese und zurück. „Der Bus-Shuttle verkehrt halbstündlich auf der Strecke und soll helfen, die Verkehrs- und Parksituation in der Ortslage Langebrück und auf dem Gänsefuß zu entspannen“, sagt Hofewiesenbetreiber Holger Zastrow. Der genaue Fahrplan hängt an einigen Stellen in Langebrück aus und kann bei Facebook eingesehen werden. „Als kleine Kostenbeteiligung wird ein Euro pro Person und Fahrt fällig.“

Am Wochenende wird auf der Hofewiese ein großes Federweißerfest gefeiert. Es gibt neuen Wein von der Winzergenossenschaft Weingebiet aus der Pfalz dazu Oliven, Käse und Flammkuchen. Am Sonnabend lädt die Band Fundus-Five ab 18 Uhr zum Tanz im romantisch beleuchteten Biergarten. Am Sonntag ab 11 Uhr kommt die Original Dresdner Dampferband zum Frühschoppen und da heißt es Swing, Jazz und Dixieland in der Hofewiese (11 bis 13 Uhr). Der Eintritt ist wie immer frei.

Wenn der Pendelbus gut angenommen wird, soll er auch bei den nächsten großen Festen, zum Beispiel beim Oktoberfest am 23. September und zu Halloween am 30. Oktober, fahren. (SZ)

www.facebook.com/hofewiese

