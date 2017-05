Busverkehr in Copitz wird umgeleitet Die Schillerstraße ist wegen eines Festes gesperrt.Dafür werden Haltestellen verlegt.

Am Sonnabend verkehren die Busse in Copitz anders. © Daniel Förster

Wegen des Stadtteilfestes Copitz am 13. Mai und der damit einhergehenden Vollsperrung der Schillerstraße von 6 bis 22.30 Uhr muss der Busverkehr auf andere Routen ausweichen. Laut der OVPS fahren die Busse der Linie G/L ab Walter-Richter-Straße über Schillerstraße, Robert-Klett-Ring, Pratzschwitzer Straße, Eichendorffstraße und Lindenstraße zur Rennerstraße. Busse der Linie P fahren in Richtung Pillnitz über die Pratzschwitzer Straße, aus Richtung Pillnitz wie die Linie G/L. Die Haltestelle „Pirna-Copitz West“ wird auf die Walter-Richter Straße verlegt. Die Haltestelle „Pirna-Copitz Eichendorffstraße“ wird für die Linie G/L auf die Eichendorffstraße zwischen Pratzschwitzer und Lindenstraße verlegt. Für die Linie P wird die Haltestelle „Pirna-Copitz Eichendorffstraße“ in Richtung Pillnitz zur Haltestelle „Copitz, Pratzschwitzer Straße“ verlegt. (SZ)

