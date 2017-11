Busverkehr eingeschränkt Nach den Sturmschäden vom Sonntag ist bis zum Wochenende mit Auswirkungen zu rechnen.

© Symbolbild Andreas Weihs

Aufgrund der Sturmfolgen wird es weiter Einschränkungen auf Buslinien geben. Wie die Regionalverkehr Dresden GmbH (RVD) informiert, könne der Linienverkehr voraussichtlich bis Ende der Woche punktuell beeinträchtigt werden. Betroffen ist die Linie C. Saalhausen ist gesperrt. Deshalb beginnt und endet diese Linie in Freital-Zauckerode. Gesperrt ist auch die Linie 363 Grillenburg – Naundorf, laut RVD bis einschließlich Freitagmittag. Für die Linie 370 ist die Zufahrt nach Waldidylle dicht. Deshalb seien zurzeit nur Stichfahrten von Falkenhain möglich. Die Haltestellen Oberbärenburg, Zur Bobbahn/Waldidylle/Falkenhain, Abzweig Johnsbach entfallen. Da die Straße Höckendorf – Edle Krone Bahnhof ebenfalls gesperrt ist, endet die Linie 382 am Haltepunkt Abzweig Borlas. Die Verbindung nach Dorfhain und Tharandt bleibt unterbrochen. Auch zwischen Hausdorf und Lungkwitz geht noch nichts. Die Linie 386 kann die Haltestellen Hausdorf, Niederdorf/Lungkwitz Bad und Abzweig Steinbruch nicht bedienen. Auch zwischen Hirschbach und Hausdorf ist gesperrt, sodass die Linie 389 nicht Hausdorf, Niederdorf ansteuern kann. (SZ)

Weitere Informationen:Telefon 0351 4921357

