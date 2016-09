Busverbindungen in der Kritik

© Symbolfoto: Thorsten Eckert

Eigentlich wollte Rudolf Richter vom Regionalmanagement der Heide- und Teichlandschaft nur über Fördermöglichkeiten in der neuen Periode informieren. Doch dann kam im Gemeinderat Königswartha ein ganz anderes Thema zur Sprache. Wie können Kinder- und Schulgruppen, die gern das eine oder andere Angebot im Gebiet in Anspruch nehmen wollen, zu diesen Orten gelangen?

Als Beispiele wurden der Bauernhof in Eutrich oder das Haus der tausend Teiche in Wartha genannt. Extra einen Bus zu buchen, sei für Kitas und Schulen oft viel zu teuer. Es gebe Überlegungen, über das Förderprogramm solche Aktivitäten zu bündeln und dann zu fördern, berichtete Rudolf Richter. Daran wird derzeit gearbeitet. Aber die Räte sehen noch ein anderes Problem bei der fehlenden Mobilität in den Dörfern. In den Ferien fallen nämlich insgesamt zwölf Buslinien im Heide- und Teichland weg. Wie kommen dann die Kinder zum Beispiel in den Hort? Die Eltern haben dann ein zusätzliches Problem. Das Thema soll im Regionalmanagement beraten und dann an den zuständigen Stellen besprochen werden. (SZ/kf)

zur Startseite