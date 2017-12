Busunglücks-Opfer erhalten Spenden Das DRK hat sich entschieden, das Geld gleichmäßig aufzuteilen, jeder bekommt also den gleichen Betrag.

Das Wrack des verunfallten Reisebusses an der Unglücksstelle auf der Autobahn 9 bei Münchberg (Bayern). © dpa

Löbau/Zittau. Am Donnerstag hat das Zittauer DRK mit der Überweisung der Spenden an die Betroffenen und Angehörigen der Todesopfer vom Busunglück auf der A 9 bei Münchberg begonnen. Das DRK koordiniert die Verteilung der Spenden, die nach dem Unglück für die Opfer und ihre Familien gesammelt wurden. Insgesamt waren beim Landkreis Görlitz 12 451 Euro eingegangen. Weil dem DRK aus Datenschutzgründen keine Infos vorlagen, wer womöglich welche Hilfe benötigt, hatte die Einrichtung einen Aufruf gestartet.

In den vergangenen Wochen haben sich nun 31 betroffene Familien oder einzelne Angehörige, die finanzielle Unterstützung benötigen, gemeldet, erzählt Uwe Lammel, Geschäftsführer vom DRK Zittau. „Zwei Familien, die sich gemeldet hatten, sind zugunsten anderer zurückgetreten“, erzählt er, „Das ist eine schöne Geste.“ Nach einer Prüfung der Angaben hat das DRK am gestrigen Donnerstag mit der Überweisung der Spenden begonnen. Das DRK hat sich entschieden, das Geld gleichmäßig aufzuteilen, jeder bekommt also den gleichen Betrag. „Wir wollen uns nicht anmaßen über Leid zu urteilen“, sagt Lammel. „Wir können nicht sagen: Derjenige leidet mehr, deshalb bekommt er einen höheren Betrag“, erklärt er. Am 3. Juli war ein Reisebus des Löbauer Unternehmens Reimann-Reisen mit 48 Passagieren an Bord auf der A 9 bei Münchberg verunglückt und komplett ausgebrannt. 18 Menschen starben, darunter auch einer der beiden Busfahrer von Reimann-Reisen. (SZ/sdn)

zur Startseite