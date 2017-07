Busunglück als Betrugsmasche Ein Mann hat angeblich seine Oma bei der Katastrophe auf der A 9 verloren. Er fordert 240 Euro – und überrascht mit der Masche sogar die Polizei.

Das Unglück auf der A 9 ist noch keine zwei Wochen her – schon bezieht sich ein Betrüger darauf. © dpa

Was die Coswigerin da erlebt, als sie gerade einkaufen gehen will, macht sie auch später noch ungehalten: Die ältere Dame möchte das Grundstück gerade verlassen, als sie einem ihr bekannten Mann – eine Art Hausmeister – und einem Unbekannten begegnet.

Der Hausmeister habe auf sie gezeigt, mit den Worten: Sie wohnt schon lange hier. Da sei der Fremde auf sie zugekommen. Habe erzählt, dass er eine Frau sucht, 1,90 Meter groß, mit einem vierjährigen Kind. Man helfe sich gegenseitig. Doch wie die Frau mit Vor- und Nachnamen heißt, weiß er nicht. Auch nicht, wo genau sie wohnt. Die Angesprochene wird deshalb misstrauisch. Zwar macht der Herr so weit einen guten Eindruck. Ist ordentlich, sauber gekleidet, wenn auch nicht übermodern, sondern schlicht und einfach, sagt die Coswigerin. Dazu fein rasiert, die Haare ordentlich. Ein Deutscher. Anfang, Mitte 50. Aber wenn man sich gegenseitig hilft, kennt man eigentlich Namen und Adresse, denkt sie.

Eine makabre Erzählung

Trotz der Zweifel hört sie dem Mann zu. Könnte die Bekannte nicht ausgezogen sein? Vielleicht, das ist die Antwort auf ihre Vermutung. Eine merkwürdige, makabre Erzählung folgt. Seine Oma sei bei dem Busunglück von Münchberg unter den Toten, er komme gerade von dort. Habe nun ein Angebot, wieder runter zu fahren zur Oma, brauche dafür aber 240 Euro. Deshalb habe er seine Bekannte fragen wollen, ob sie ihm hilft mit dem Geld.

Dabei hat der Mann einen Zettel aus der Hose gezogen, irgendwas Computergeschriebenes, sagt die Coswigerin. Sie habe das allerdings nicht lesen können. Und ihm gesagt, dass sie nicht weiterhelfen könne bei der Suche nach seiner Bekannten. Der Mann gibt nicht auf. Er habe da noch eine private Frage. Ob sie ihm nicht die 240 Euro borgen könnte, will er wissen. Sie verneint. Verweist darauf, dass die Mieten nicht klein sind und sie mit der Rente gerade so über die Runden kommt. Dann müsse er eben gehen – so der Mann.

Der wollte auf die Tränendrüsen drücken, ist sich die Rentnerin sicher. Er wollte jemanden finden, der ihm das Geld gibt. Eine Oma, einen Opa, denen er leidtut. Bei der Coswigerin wirkt das nicht. Sie wendet sich an die Stadtverwaltung, informiert über die Begegnung.

Die richtige Reaktion, sagt Ordnungsamtschef Olaf Lier. Natürlich könne es mal passieren, dass jemand wirklich gerade kein Geld hat, um beispielsweise nach Hause zu fahren. Solche Zufälle gebe es. Auto kaputt, Brieftasche samt Geld und Geldkarte in der Jacke, die daheim im Wohnzimmer über dem Stuhl hängt.

Doch Leichtgläubigkeit sei in jedem Fall fehl am Platz, warnt der Amtschef. Wer einem Bedürftigen tatsächlich helfen will, geht mit ihm zum Fahrkartenautomaten, falls Fahrgeld fehlt. Gibt oder kauft etwas zum Essen oder Trinken. Oder bringt die Person ins Rathaus. Dort haben schon einige Sozial- und andere Notfälle vor der Theke gestanden, sagt Olaf Lier. Dort lasse sich auch besser prüfen, ob jemand tatsächlich hilfsbedürftig, seine Geschichte wahr ist.

Zwar handele es sich beim aktuellen Vorkommnis offensichtlich um einen nicht vollendeten Betrug. Doch angezeigt werden sollte er trotzdem. Damit geprüft werden kann, ob nicht doch eine Straftat vorliegt. Und um andere Personen vor solchen Versuchen zu warnen.

Das bekräftigt auch eine Mitarbeiterin der Polizeidirektion Dresden. Von dieser Betrugsvariante, das Busunglück auszunutzen, hört sie zum ersten Mal. Entweder ein Einzelfall, oder eine brandneue Methode. Auf jeden Fall eine dreiste Masche, sagt sie. Aus der Erfahrung heraus könne sie sich nicht vorstellen, dass es sich wirklich um einen Notfall handelt. Weil ein tatsächlich Betroffener sich an offizielle Stellen wenden könnte wegen einer Unterstützung. Die Polizistin rät ebenfalls, bei einem solchen Erlebnis äußerst vorsichtig zu sein, Bettler zu ignorieren und eine Mitteilung an die Polizei zu machen.

zur Startseite