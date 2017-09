Busumleitungen an der Zwinglistraße

Die Fahrbahn der Schneebergstraße wird derzeit zwischen Heynath- und Zwinglistraße stadtauswärts erneuert. Auch die Bushaltestelle wird repariert. Wegen der Arbeiten müssen Grunaer Autofahrer Umwege in Kauf nehmen. Bis Montag ist der Abschnitt der Schneebergstraße voll gesperrt, auf der angrenzenden Heynathstraße geht es nur stadteinwärts voran.

Auch die Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Denn die Busse der Linien 61, 64 und 85 werden umgeleitet. So fahren die Fahrzeuge der Linien 61 und 85 in Richtung Löbtau zwischen Schlüter- und Zwinglistraße über Schrammsteinstraße und Falkensteinplatz. Die Busse der Linie 64 werden in Richtung Reick zwischen Hepkeplatz und Zwinglistraße ebenfalls über diesen Fahrweg gelenkt. Die Station Schneebergstraße muss auf die Zwinglistraße verlegt werden. Entsprechende Hinweisschilder werden aufgestellt. Die Arbeiten sollen am kommenden Montag beendet sein und kosten insgesamt rund 50 000 Euro. (SZ/sag)

