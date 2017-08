Bustraining fürs Stillsitzen Die diesjährigen Schulanfänger machten den Busfahrern schon die Arbeit schwer. Da hilft wohl nur ganz praktischer Unterricht.

Festhalten und Ranzen runter – das erklärt hier Busfahrer Jens Kretzschmar den Kalkreuther Grundschülern. © Klaus-Dieter Brühl

Die neuen Kalkreuther Erstklässler sind agiler als frühere Schulanfänger, weiß Schulleiter Friedrich Brunnert. Im Schulbus tobten sie während der Fahrt herum, lehnten sich über die Lehne, statt stillzusitzen. Und prompt flog ein Kind bei einer scharfen Bremsung durch den Bus. Hier müssen wir was machen, entschied die Schulleitung, obwohl der Schülertransport sie genau genommen gar nichts angeht. Doch ein Bustraining mit dem örtlichen Unternehmen Kretzschmar gab es schon vor zwei Jahren – nun wurde es für alle Grundschüler wiederholt.

Bereits das Aus- und Einsteigen in den Bus, der extra auf den Schulhof gefahren ist, muss geübt werden. Viele Schüler drängeln. Eigentlich sollen sie in einer Linie hintereinander einsteigen. „Ihr müsst auch den Ranzen vorher abnehmen und in der Hand in den Bus tragen“, ermahnt Busfahrer Jens Kretzschmar. Nur bei ganz jungen Schülern – wie sein eigener Sohn – wird in dem Punkt noch ein Auge zugedrückt. Doch auch die Größeren hören aufmerksam zu, wie es eigentlich dem Fahrer dabei geht. „Ich bremse auch für Tiere und muss auf die anderen Verkehrsteilnehmer achten“, erzählt Jens Kretzschmar. Er könne sich schlecht aufs Fahren konzentrieren, wenn hinter ihm Remmidemmi in den Sitzen ist. Ein Junge erzählt, dass nicht immer alle Sitzplätze genutzt werden, Schüler dagegen während der Fahrt im Gang stehen. Das soll natürlich nicht sein. Wer dennoch keinen Sitzplatz bekommt, soll sich gut festhalten.

Es geht um ihre Sicherheit

Die Kinder erkennen bei diesem praktischen Unterricht, der in die Verkehrserziehung im Sachunterricht eingebaut wurde, dass es um ihre eigene Sicherheit geht. Über 90 Prozent von ihnen fahren mit dem Schulbus. Auch technische Fragen zum Fahrzeug interessieren sie. „Ich freue mich, dass sie so interessiert sind“, lobt Schulleiter Friedrich Brunnert. Wie sehr der Grundschule die Sicherheit der Kinder am Herzen liegt, zeige sich auch daran, dass die Kinder von der Haltestelle abgeholt und nachmittags wieder vom Hort hingebracht werden. Der Busstopp liegt immerhin an einer vielbefahrenen Straße.

Ein spezielles Haltestellentraining werden Schule und Busunternehmen im zweiten Schulhalbjahr anbieten. Dazu müssen noch einige Voraussetzungen geklärt werden. „Auch für die, die nicht mit dem Schulbus kommen, ist das wichtig“, sagt Schulleiter Brunnert. Denn es gibt auch Klassen- und Schulfahrten mit dem Bus. Ein Mädchen will wissen, ob sie sich anschnallen muss. „Im Linienbus nicht, aber bei Sonderfahrten“, so die Antwort. Eis und Trinken im Bus sind zudem verboten. Jens Kretzschmar weiß durch den Landesverband des sächsischen Verkehrsgewerbes, dass solche Schüleraktionen sinnvoll sind. In jedem Schulhalbjahr soll es das Training in Kalkreuth künftig geben. Damit kein Schüler mehr durch den Bus fliegt.

