Bustickets sind eine Belastung Während der Bauarbeiten für mehr Schulkapazitäten müssen Schüler vom Questenberg auf die andere Elbseite – nur wie und wer bezahlt dafür?

Dieser Blick auf die Questenbergschule aus Richtung Goldgrund wird so nicht mehr lange existieren. Das alte Schulhaus soll saniert werden, dazu gibt es einen weiteren Anbau auf dem Gebiet. Während der Bauzeit müssen Schüler auf einen Standort im Wohngebiet Niederauer Straße ausweichen. © Claudia Hübschmann

Meißen. Die Sanierung der Questenberg-Grundschule und der Neubau eines Auslagerungsstandortes samt Sporthalle in Bohnitzsch, wo später die vierte Grundschule entsteht, gehören zu den größten Bauvorhaben der Stadt für die nächsten Jahre. Das bekräftigte Bürgermeister Markus Renner während eines Pressegesprächs am Dienstag. Beides zusammen wird voraussichtlich zwischen 17 uns 18 Millionen Euro kosten. „Jedoch befinden wir uns im Umfeld steigender Baupreise. Deshalb kann es zu Preiserhöhungen kommen“, sagte Renner.

Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) erläuterte, auf welche Fördertöpfe die Stadt bei den jeweiligen Vorhaben, die 2020 (Neubau) bzw. 2021 (Sanierung) umgesetzt sein sollen, zurückgreifen könnte. „Für die vierte Grundschule wäre das eine 40-prozentige Förderung durch den Freistaat über das Programm Schulhausneubau, für die neue Sporthalle 50 Prozent über die Sportförderung. Für die Sanierung der Questenbergschule können Mittel der EU für den ländlichen Raum beantragt werden.“

Wie Ronny Moll aus dem Stadtbauamt betonte, seien die Vorplanungen für den Neubau und dessen Außengelände im Wohngebiet Niederauer Straße weiter vorangeschritten. Im nächsten Bauausschuss soll es dazu eine öffentliche Information geben. Nach jetzigem Stand sei ein dreigeschossiger Neubau die beste Variante, was Kosten und Nutzen anbetreffe.

Der Kontakt zu den Eltern und der Schulkonferenz der Questenberger Schule sei eng und solle es auch bleiben, so Moll. In diesem Zusammenhang hatte es jedoch viele kritische Stimmen gegeben. So verstehen Eltern nicht, wieso der Ausweichstandort auf der anderen Elbseite und damit viele Kilometer entfernt vom Schulbezirk Questenberg liegen wird und hegen Bedenken, wer die Kosten für den Transport der Schüler trägt. „Die jetzigen Schüler haben das Nachsehen“, sagt die von den Plänen betroffene Mutter Heidi Hajek. Die Zumutung für die von der Auslagerung Beeinflussten werde von den Verantwortlichen nicht bedacht. „Denen, die in den nächsten Jahren weitere Wege haben, nutzt die Superschule ab 2020 oder 2021 gar nichts.“ Und auch für die Eltern sei die Situation in Zukunft schwer. „Man versucht, so gut es geht, alles miteinander zu verbinden. Das ist schon so schwierig im staugeplagten Meißen“, sagt Hajek. Das werde durch die weiteren Beförderungswege nochmals problematischer.

Hajek sorgt sich, wie viele andere Eltern auch, um die Kosten für Bustickets, die ihre Kinder für den neuen, längeren Schulweg benötigen. „Dabei handelt es sich um eine Ausgabe, die zum Beispiel in meinem Haushalt nicht vorgesehen ist und die für viele betroffene Eltern eine finanzielle Belastung darstellen wird“, sagt sie.

Wenn Schüler morgens und am Nachmittag zwangsläufig in Bussen, die häufig im Stau stehen, Zeit verbringen müssen, bleibe auch weniger davon für außerschulische Aktivitäten übrig. Zumindest in der Frage der Finanzierung der Tickets, will die Stadt den Eltern helfen. „Für die Beförderung der Schüler ist das Landratsamt zuständig. Hier sind wir in engem Kontakt, welche Varianten für die Schüler am besten sind, ob beispielsweise mehr Linienbusse eingesetzt werden oder Sonderbusse verkehren“, sagt Familienamtsleiterin Daniela Neubert. Grundsätzlich haben die Questenberger Schüler ein Recht auf Beförderung.

Um die Eltern zu entlasten und den Eigenanteil, etwa für eine Monatskarte zu reduzieren, werde auch ein Zuschuss durch die Stadt geprüft, sagte Bürgermeister Renner. Bis zum Schuljahr 2020/21 beträgt der monatliche Zuschuss für Verkehrsmittel des Landkreises 15 Euro pro Kind. Das wären 180 Euro im Jahr – Geld, das einige Eltern nicht einfach so bezahlen können.

„Schulplanung in Meißen ist seit mehreren Jahren ein dunkles Kapitel und wird nun in guter alter Tradition fortgesetzt“, schimpft Heidi Hajek, die den neuen Schulcampus am kleinen, schwer zugänglichen Questenberg nicht gut aufgehoben findet. Nichtsdestotrotz wird es nach Absicht der Stadt so kommen. Immerhin glaubt man in der Verwaltung nicht, dass der für Sommer 2019 geplante Umzug an den Ersatzstandort – gemessen am Bedarf – zu spät kommt. „Es wird in Bohnitzsch ausreichend Klassen, Hort- und Spielräume geben“, so Markus Renner. Insgesamt sollten die Kapazitäten durch jeweils zwei Grundschulen links und rechts der Elbe gut abgedeckt werden.

