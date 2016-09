Busse werden wegen Straßenbau umgeleitet Von Freitag bis Sonntag wird über die Cunnersdorfer Straße und Grimmsche Hauptstraße in Richtung Hausdorf umgeleitet.

© André Schulze

Reinhardtsgrimma. Der Regionalverkehr Dresden muss auf die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Reinhardtsgrimma reagieren. Wie das Unternehmen informiert, kommt es aufgrund einer Vollsperrung am Knoten Neue Straße/Grimmsche Hauptstraße zu Verkehrsbehinderungen. Deshalb werden die Busse der Linien 386 und 389 von Freitag, 14.05 Uhr, bis zum Sonntag über die Cunnersdorfer Straße und Grimmsche Hauptstraße in Richtung Hausdorf beziehungsweise Hirschbach umgeleitet, informiert Sabine Schuricht vom Regionalverkehr.

Die Ersatzhaltestellen der Linien 386 und 389 befinden sich an der Grimmschen Hauptstraße Einfahrt Schlossgasse. Die Busse der Linie 387 bedienen die Ersatzhaltestelle an der Schule. (SZ/mb)

