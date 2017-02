Busse werden umgeleitet

Die Oberstraße in Radeberg ist am Sonnabend gesperrt. © Archivfoto Thorsten Eckert

Wegen der Vollsperrung der Oberstraße in Radeberg verkehren die Busse der Linien 302 und 308 am Sonnabend auf Umleitungsstrecken. Das teilt das Unternehmen Regionalverkehr Dresden (RVD) mit. Von 7 bis 16 Uhr werden Busse der Linie 302 in Fahrtrichtung Einkaufszentrum und die Busse der Linie 308 in Fahrtrichtung Langebrück über Pulsnitzer Straße – Krankenhaus – Gewerbegebiet umgeleitet. Die Haltestellen Oberstraße, Badstraße, Ärztehaus und Badstraße/Einkaufszentrum können nicht bedient werden. (SZ)

