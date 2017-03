Busse müssen Züge ersetzen In den kommenden Tagen fallen mehrere Züge ab Pirna Richtung Osten aus. Der Grund sind Bauarbeiten an den Gleisen.

Auf der Strecke zwischen Pirna und Bad Schandau fährt am Wochenende nur jede zweite S-Bahn. © Daniel Förster

Zugpassagiere, die mit der S 1 auf der Strecke zwischen Pirna und Bad Schandau unterwegs sind, müssen am Wochenende teilweise auf Busse umsteigen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, fährt am 4. und 5. März von 13.15 bis 24 Uhr zwischen Pirna und Bad Schandau nur jede zweite S-Bahn. Als Grund nennt die Bahn Oberbauschweißarbeiten an der Strecke. Im Halbstundentakt fährt ein Ersatzbus. Dieser kommt jedoch zwölf Minuten später in Bad Schandau an und fährt dort 15 Minuten eher wieder in Richtung Pirna ab. Zudem hält er nicht in Obervogelgesang, Stadt Wehlen und Kurort Rathen.

„Nutzen Sie von diesen Halten bitte eine S-Bahn, die eine halbe Stunde früher oder später fährt“, so die Deutsche Bahn. Fahrgäste sollten beachten, dass der Bus nicht immer direkt an den Bahnhöfen halten kann. Fahrräder, Kinderwagen und Rollstühle könnten in den Ersatzbussen nur begrenzt mitgenommen werden.

Schleifarbeiten in Richtung Neustadt

In der Nacht vom 7. zum 8. März werden die Schienen zwischen Pirna und Neustadt geschliffen. Die Zuglinie RB 71 wird mit einem Bus ersetzt, teilt die zuständige Städtebahn Sachsen mit.

Demnach wird die letzte Regionalbahn nach Neustadt am Dienstagabend nicht fahren. Stattdessen startet um 22.11 Uhr ein Bus ab Pirna. Er fährt vom Busbahnhof in der Nähe des Bahnhofs ab. Der Bahnhof in Neustadt wird gegen 23 Uhr erreicht, der Bus hält an allen Unterwegsbahnhöfen. Auch der erste Zug am Mittwochmorgen nach Pirna entfällt. Ihn ersetzt ein Bus, der um 4.40 Uhr Neustadt verlässt und um 5.30 Uhr Pirna erreicht.

