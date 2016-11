Busse müssen draußen bleiben Ottendorf hat für über eine Million Euro eine Straße erneuert. Doch nicht jeder darf sie befahren. Und mancher muss laufen.

Für die Bauzeit wurde eine Behelfshaltestelle am Ortseingang von Ottendorf eingerichtet. Die muss auch nach der Verkehrsfreigabe der Dorfstraße herhalten. Und die Fahrgäste müssen bis dorthin laufen. © Dirk Zschiedrich

Was sich in den letzten drei Wochen im Sebnitzer Ortsteil Ottendorf abspielt, klingt so unglaublich, dass es mit Menschenverstand nicht zu fassen ist. Wieder einmal steht die Ortsdurchfahrt Ottendorf, eine Kreisstraße, im Fokus. In einem feierlichen Akt am 3. November hatten der Sebnitzer Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) und Heiko Weigel, der Beigeordnete des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, das traditionelle Band durchtrennt und die lange gesperrte Straße saniert wieder freigeben. Allein in diesen Bauabschnitt durch den Ort flossen 275 000 Euro. 90 Prozent davon kamen als Fördermittel vom Freistaat und damit auch Steuergeld.

Die Freude der Ottendorfer über die sanierte Straße war groß. Endlich Schluss mit Umleitungen, Lärm und Baustellendreck und wieder freie Fahrt ins Kirnitzschtal. Doch der Freude folgte schnell die Ernüchterung. Denn nicht jeder kann die Straße nutzen. Ausgegrenzt sind diejenigen, die mit dem Bus fahren. Viele Einwohner sind ausschließlich auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen. Wohnen die Fahrgäste etwa im Lochräumicht oder im Unterdorf, müssen sie weit über drei Kilometer bis zur einzigen Haltestelle laufen. Die Behelfshaltestelle mit Buswendeplatz befindet sich am Ortseingang am Gasthof Zum Kirnitzschtal. Alle anderen Haltestellen, wie Ortsmitte, Ottendorfer Hütte und Steinbruch, werden nicht bedient.

Für die Ottendorfer ist die keine Posse und erste recht kein Spaß. „Das ist eine Unverschämtheit. Hier fließt unser Geld in die Straße, und dann kann noch nicht einmal ein Bus fahren“, schimpft ein Anwohner. Die Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz OVPS bestätigt, dass der Notfahrplan vom August bislang noch gültig ist und die Haltestellen im Ort nicht angesteuert werden. „Nach dem Straßenbau sollte noch ein Geländer gesetzt werden. Solange das nicht steht, können wir auch keine Busse fahren lassen“, sagt OVPS-Sprecherin Solveig Großer. Grund sind offenbar sicherheitstechnische Anforderungen.

Die Straße ist in Teilen recht schmal, sodass zwei größere Fahrzeuge in den Engstellen nicht aneinander vorbei passen. Eine davon muss noch mit einem Geländer gesichert werden. Sobald das stehe, könne das Verkehrsunternehmen auch wieder alle Haltestellen bedienen. Da es sich um eine Kreisstraße handelt, müsste das Landratsamt in Pirna wissen, wann das fehlende Geländer gesetzt wird. Denn offiziell ist mit der Verkehrsfreigabe die Baumaßnahme abgenommen und beendet. Doch offenbar weit gefehlt. Denn erst seit Dienstag seien die Verkehrsbehinderungen aufgehoben. Martina Aurisch, Amtsleiterin für Straßenbau und Verkehr im Landratsamt bestätigt, dass erst mit dem Aufbau des Geländers auf der Stützwand der Öffentliche Personenverkehr wieder ungehindert rollen kann. Bei den Einwohnern wachsen Wut und Unverständnis, weshalb das so lange dauert. Denn wer aus dem Unterdorf zum Bus will und schlecht zu Fuß ist, muss eine logistische Meisterleistung vollbringen. Zuerst benötigt er jemanden mit einem Auto. Der müsste ihn zur Bushaltestelle fahren. Und auf dem Rückweg dann das Gleiche noch einmal. Dazu kommen die Schüler, die in der dunklen Jahreszeit erst einen langen Marsch durch das Dorf auf sich nehmen müssen, um dann hoffentlich wohlbehalten in den Bus steigen zu können oder zu Hause anzukommen.

Angesichts der enormen Summen und vor allem Steuergelder, die in den letzten Jahren schon in die Sanierung dieser Kreisstraße geflossen sind, ist die Empörung verständlich. Alles in allem dürfte es schon weit über eine Million Euro in den letzten drei Jahren gewesen sein. Denn immer wieder wurde an der Trasse gebaut. Offenbar hat sich aber – nach den SZ-Recherchen und der Empörung der Ottendorfer – etwas bewegt. Denn plötzlich heißt es bei der OVPS, ab dem 28. November sollen wieder alle Haltestellen in Ottendorf bedient werden – reichlich drei Wochen nach der offiziellen Verkehrsfreigabe.

zur Startseite