Busse in Weixdorf werden umgeleitet Die Alte Moritzer Straße wird gesperrt. Das hat Konsequenzen.

Busse vom RVD fahren ab Dienstag in Weixdorf anders. © PR

Wegen einer Vollsperrung der Alten Moritzburger Straße in Weixdorf werden die Linien 308 und 321 umgeleitet, teilt Regionalverkehr Dresden (RVD) mit. Die Regelung gilt vom 4. bis 14. Oktober. Die Busse fahren in beiden Richtungen über Altgomlitz. Die Haltestelle Alte Moritzburger Straße wird verlegt. Ersatzhaltestellen werden an der Einmündung Altgomlitz und auf der Radeburger Landstraße eingerichtet. (szo)

