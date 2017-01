Busse fest am Leutewitzer Berg Die Fahrzeuge der Verkehrsgesellschaft Meißen haben nach wie vor unter Staus und Verkehrsproblemen zu leiden.

Ein steckengebliebenes Fahrzeug verhindert aktuell die Weiterfahrt zweier Busse am Leutewitzer Berg in Käbschütztal. Das teilte am Donnerstag, gegen 9.30 Uhr, der Chef der Verkehrsgesellschaft Meißen Rolf Baum mit. Bereits am Morgen habe sich ein Bus oberhalb von Miltitz zwischen Weitzschen und Seeligstadt festgefahren. Die Fahrgäste hätten evakuiert werden müssen.

Die Probleme begannen Baum zufolge bereits am Mittwochabend. So gab es Schneeverwehungen zwischen Zottewitz und Goltzscha. Oberhalb des Meißner Rauentals seien zwei Busse hängengeblieben, da die Straße zu glatt war. Erst nach einem Anruf bei der Polizei hätte sich die Stadt Meißen bereiterklärt, den Winterdienst nach 20 Uhr nochmals zum Streuen zu schicken. „Das ist für mich unverständlich. Es ist doch gerade unsere Aufgabe, die Leute von den Nebenstraßen abzuholen“, so VGM-Chef Baum.

Zu einem leichteren Unfall kam es seinen Angaben zufolge am Mittwochabend durch einen Zusammenstoß zwischen dem Bus eines Vertragsunternehmens aus dem Raum Riesa und einem anderen Fahrzeug. „Die Straßen sind durch den Schnee von der Breite her oft eingeengt. Das sorgt gerade bei den Bussen für Probleme“, so Baum.

