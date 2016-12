Busse fahren wieder nach Fahrplan

Da die Sperrung der Ortsdurchfahrt Reinhardtsgrimma vor Weihnachten aufgehoben wurde, fahren die Busse der Linien 386, 387 und 389 des Regionalverkehrs Dresden (RVD) wieder nach Fahrplan. Darüber informiert RVD-Sprecherin Sabine Schuricht. In den letzten Wochen mussten die Busse anders fahren, weil das Landesamt für Straßenbau und Verkehr einen Teil der Ortsdurchfahrt erneuern ließ. Nun konnten die Arbeiten am zweiten und dritten Bauabschnitt fertiggestellt werden. Bis zur erneuten Aufnahme der Arbeiten bleibt die Ortsdurchfahrt geöffnet. So lange fahren die Busse nach Fahrplan. (SZ/mb)

