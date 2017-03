Busse fahren künftig auch spät abends Das Anruf-Sammel-Taxi wird Ende des Monats in Freital abgeschafft. Stattdessen fahren jetzt die Busse öfter.

Ab 1. April verkehren Busse im Freitaler Stadtverkehr auch in den späten Abendstunden. © Archivfoto: Andreas Weihs

Ob nach der Spätschicht, einer Familienfeier oder einem Kultur-Event: Wer in Freital am späten Abend mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause will, der konnte bisher das Anruf-Sammel-Taxi nutzen. Weil in den späten Abend- und frühen Morgenstunden keine Busse fahren, hatte der Regionalverkehr Dresden (RVD) das Angebot 1998 eingeführt. Das Prinzip: Mindestens 40 Minuten vor der gewünschten Abfahrtszeit bei der Zentrale anrufen und die Einstiegshaltestelle, Fahrtziel und Personenzahl melden – und schon war die Heimfahrt gesichert. Und das zum kleinen Preis: Zur Grundgebühr von 2,30 Euro war lediglich ein Komfortzuschlag fällig.

Doch jetzt müssen sich Nutzer des Anruf-Sammel-Taxis auf Änderungen einstellen. Denn der RVD schafft das Angebot zum Ende des Monats ab. „Wir haben lange über diesen Schritt nachgedacht“, sagt Volker Weidemann, Sprecher des RVD. Das private Taxiunternehmen, das die Fahrten im Auftrag der RVD übernahm, hat die Verträge gekündigt.

Der Grund: Das Angebot lässt sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Die Nachfrage nach dem Sammeltaxi hat in den vergangenen Jahren abgenommen, sagt Wiedmann. Meist handelten es sich um Fahrten für Einzelpersonen. Nur selten nutzten mehrere Leute gemeinsam das Angebot. Zuletzt saßen bei nicht mal jeder fünften Fahrt zwei Fahrgäste im Taxi. Lange hat die RVD mit dem Taxiunternehmen verhandelt. „Aber wir konnten keine wirtschaftlich sinnvolle Lösung finden“, sagt Weidmann. Erst im April vorigen Jahres hatte der RVD sein Sammel-Taxi-Angebot erweitert. Seither können die Taxis auch zwischen dem Weißeritzpark und dem Gasthof Oelsa genutzt werden.

Ab dem nächsten Monat wird das anders. Dann wird der RVD in den Abendstunden seine eigenen Busse einsetzen. Deshalb tritt ab 1. April ein neuer Fahrplan in Kraft. Denn damit die Fahrgäste in den Abend- und Nachtstunden weiterhin ans Ziel kommen, werden auf den Stadtverkehrslinien A bis F und den von Freital aus verkehrenden Linien 348 und 363 zusätzliche Fahrten angeboten.

Zum Beispiel auf der Linie D zwischen Deuben und Kleinopitz. Wer unter der Woche ab 22 Uhr oder am Sonnabend ab 19.30 Uhr auf der Strecke mitfahren wollte, konnte bisher nur mit dem Anruf-Sammel-Taxi fahren. Auch an Sonntagen und Feiertagen, ab 5 Uhr, mussten Fahrgäste den Fahrdienst bestellen. Statt der Taxen werden künftig Busse in den späten Abendstunden und an den Sonntagen unterwegs sein. Letzter Start in Deuben ist unter der Woche und sonnabends um 23.22 Uhr. Sonntags fahren die Busse zwischen 7.12 Uhr und 21.22 Uhr ab Deuben.

Mit den Änderungen fällt die Vorab-Bestellung künftig weg. Anders als mit dem Sammeltaxi sind auch Fahrten bis vor die Hautür nicht mehr möglich. Dennoch ist der RVD bestrebt, das Angebot in den Tagesrandstunden so gut es geht zu erhalten. „Mit dem neuen Fahrplan werden wir 70 bis 80 Prozent der bisherigen Nachfragen abdecken können“, sagt RVD-Sprecher Weidmann. Die ab 1. April gültigen Fahrpläne sind im Service-Center erhältlich und auch im Internet abrufbar.

