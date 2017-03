Busse fahren in Bautzen anders Weil an der Muskauer Straße gebaut wird, müssen sich Fahrgäste auf Veränderungen einstellen – allerdings nur für kurze Zeit.

Nutzer der Bautzener Stadtbuslinien 1 und 2 müssen sich in dieser Woche auf Veränderungen einstellen. Grund sind Bauarbeiten. © Uwe Soeder

Bauarbeiten auf der Muskauer Straße führen ab Montag, dem 6. März, zu Behinderungen. Wie die Stadtverwaltung Bautzen mitteilt, werden für das Gebäude Muskauer Straße 2 neue Abwasser- und Gasleitungen verlegt. Deshalb ist die Straße in Höhe der Einmündung Am Ziegelwall gesperrt. Die Regelung gilt voraussichtlich bis zum Freitag, dem 10. März.

Die Straßensperrung wirkt sich auch auf den Busverkehr aus. Die Haltestelle Ziegelwall entfällt. Im Regionalverkehr fahren die Busse stattdessen in beiden Richtungen über die Ziegelstraße und die Flinzstraße. An der Ziegelstraße werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Im Stadtverkehr rollen die Linien 1 und 2 in beiden Richtungen über Flinzstraße und Schäfferstraße. Hier entfällt die Haltestelle Muskauer Straße. Ersatzhaltestellen gibt es an der Schäfferstraße und am Stadtwall. Die Linie 5 ist von den Veränderungen nicht betroffen.

Die Straßensperrung gilt am 6. März ab 10 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt fahren alle Busse wie gewohnt. (SZ)

