Busse fahren ab Montag Umleitung Der Bau des neuen Kreisverkehres in Bischofswerda sorgt für Veränderungen.

In Bischofswerda wird ein Kreisverkehr gebaut. © Steffen Unger

Linienbusse dürfen ab Montag die Baustelle am künftigen Bischofswerdaer Kreisverkehr an der Neustädter Straße nicht mehr passieren. Sie werden über die Süßmilchstraße und den Paul-Kegel-Weg umgeleitet. Diese Regelung gilt voraussichtlich bis zum 30. November, teilte die Stadtverwaltung mit. Bisher durften Busse mit Ausnahmegenehmigung die eine Spur auf der Neustädter Straße nutzen. Was bedeutet die Veränderung für die Fahrgäste?

Richtung Oberland/Neustadt: Die Haltestellen vor Bäcker Haufe und Bischofswerda Süd können stadtauswärts nicht bedient werden. Ersatzhaltestellen werden am Paul-Kegel-Weg und an der Star-Tankstelle an der Friedrich-List-Straße eingerichtet. Stadteinwärts können alle Haltestellen gemäß dem Fahrplan bedient werden. Die Busse fahren auf der Neustädter Straße bis zur Bergstraße und von dort über die Süßmilchstraße zum Busbahnhof.

Stadtbuslinie A: Der Stadtbus in die Südstadt fährt in den kommenden Monaten wie die Linie C – über den Schmöllner Weg, vorbei an Neuem Friedhof und Horkaer Teich, bis nach Belmsdorf und weiter nach Bischofswerda Süd. Bis auf die Haltestelle Jugendverkehrsschule an der Belmsdorfer Straße, die in der Zeit der Umleitung entfällt, können alle anderen Haltestellen in Bischofswerda Süd bedient werden, heißt es im Busunternehmen Beck. (szo)

