Busse dürfen auch an der Hufelandstraße parken

Als vorige Woche einmal nicht genügend Platz in der Parktasche war, wurde der Rasen zum Parkplatz. Ergebnis: ein Knöllchen vom Ordnungsamt.Foto: Mirko Kolodziej

Hoyerswerda. Manche Dinge sind vielleicht störend, aber nicht unbedingt verboten. So findet es eine Bewohnerin des „Grünen Hain“ im WK V rücksichtslos, dass ein Busfahrer aus der Nachbarschaft sein Gefährt regelmäßig an der Hufelandstraße abstellt.

Es stört sie weniger der Anblick als die Zeit, die der Bus zum Wegfahren benötigt. Wie bei einem Lkw dauert es einige Zeit, bis die pneumatischen Systeme für Bremsen und Türen betriebsbereit sind. Also tuckert das Fahrzeug für Minuten vor sich hin und besagte Frau ärgert sich über den herüberwehenden Dieselgeruch.

Warum parkt der Bus nicht nebenan an der Külzstraße, sondern direkt vor ihrer Nase, fragt sie sich verzweifelt und hat sich diesbezüglich auch schon ans Rathaus gewandt. Verwaltungssprecher Bernd Wiemer sagt, man habe mit dem Busfahrer gesprochen. Es sei um die Vermeidung von Belästigungen gegangen. Ein generelles Parkverbot aussprechen könne man nicht.

„§ 12 der StVO verbietet das regelmäßige Parken mit Fahrzeugen über 7,5 Tonnen in bestimmten Gebieten nur von 22 bis 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen“, erklärt Wiemer. Freilich muss der Bus schon in der Parktasche stehen. Als dort vor einer Woche ein Auto den Parkraum einschränkte und der Bus mit einem Gutteil seiner Länge auf dem angrenzenden Rasen stand, stellte das Ordnungsamt ein Knöllchen aus.

Was den Dieselgeruch angeht, sagt Bernd Wiemer, Umweltbeeinträchtigungen könnten nach § 30 der StVO (unnötiger Lärm und vermeidbare Abgasbelästigungen sind verboten – d.Red.) durchaus geahndet werden, wenn es denn entsprechende Anzeigen gibt oder der Vollzugsdienst solche selbst feststellt. „Da die vermeintlichen Verstöße gegen Regelungen der StVO aber immer nur Momentaufnahmen sind und keine kontinuierliche Überwachung der Hufelandstraße durch uns erfolgen kann, ist der Nachweis sicherlich schwer zu führen“, schätzt Wiemer ein.

zur Startseite