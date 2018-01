Busscheibe mit Faust beschädigt Ein wütender Passant hat nach Verlassen des Busses in Zittau auf diesen eingeschlagen und dabei einen hohen Schaden verursacht.

In Zittau hat ein Passant die Scheibe eines Busses schwer beschädigt. (Symbolbild) © dpa

Zittau. Am Dienstagabend hat in Zittau ein 32-Jähriger die Scheibe eines Busses schwer beschädigt. Der Deutsche war an der Bahnhofstraße aus dem Bus ausgestiegen und aus bisher unbekannten Grund auf diesen eingeschlagen. Dabei wurde eine Scheibe schwer beschädigt, laut eines Polizeisprechers beläuft sich der Schaden auf knapp 5 000 Euro. Der Mann wird sich nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung auseinandersetzen müssen. (szo)

