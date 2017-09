Busmannkapelle bald für alle geöffnet Zum Tag des offenen Denkmals pilgerten die Dresdner zu den Schmuckstücken in der Stadt. In der Busmannkapelle passiert viel Neues in dieser Woche.

Besucher informierten sich beim Tag des offenen Denkmals über den Baustand der Busmannkapelle. © René Meinig

„Es fehlt eigentlich immer an Geld“, sagt Peter Schumann und guckt etwas traurig drein. Doch dann blickt Schumann, der an diesem Sonntag die Besucher durch die Busmannkapelle führt, in Richtung des historischen Bauwerks und strahlt. „Spenden für die Restaurierung sind immer willkommen“, betont er. Die Besucher führt er anlässlich des bundesweiten Tags des offenen Denkmals herum. In Dresden beteiligten sich neben der Kapelle unter anderem auch der Kulturpalast, das Sachsenbad und der Bahnhof Klotzsche. Peter Schumann ist Mitglied der Fördergesellschaft für das Denkmal und blickt bei allen Finanzsorgen dennoch optimistisch in die Zukunft. „Im Sommer kommenden Jahres wollen wir die Kapelle für die Öffentlichkeit eröffnen.“

Diesen Zeitplan hat auch Architekt Michael Athenstaedt im Kopf. Er ist nun der zuständige ausführende Architekt, nachdem sich der bisherige anderen Projekten widmet. In dieser Woche sollen die Gerüste abgenommen werden. Dann beginnt der Innenausbau. Die Fugen sollen gereinigt und die Farbkleckse von dem Farbanschlag von vor ein paar Jahren beseitigt werden. In Innenraum soll im kommenden Jahr die frei stehende Figur der „Schmerzensmann“ aufgestellt werden. Diese steht zurzeit in der Kreuzkirche,

Im Spätsommer vergangenen Jahres wurde die Kapelle verglast. Eigentlich sollten die schützenden Glaswände um die Busmannkapelle ursprünglich seit Ende 2015 stehen. Doch immer wieder gab es Aufschub. Auch eine Sondergenehmigung war nötig. Unter anderem wurde lange nach dem richtigen Spezialkleber für dauerhafte Verbindungen gesucht. Seitenschwerter aus Glas geben zusätzlichen Halt für die 14 Meter hohen Wände. Die einzelnen Platten aus Sicherheitsglas sind in der Mehrzahl rund drei mal 4,50 Meter groß. Zwei Zugänge, zum Neumarkt und zum Postplatz hin, wird es künftig geben, der erste behindertengerecht.

Besuchen können die Gäste künftig auch den „Raum der Stille“ im Keller, der allerdings nicht barrierefrei, sondern nur über eine Treppe zu erreichen ist. Hier liegen an den Seiten ausgewählte Grabplatten aus dem 17. Jahrhundert. Drei Großgrüfte waren früher unterhalb der Sophienkirche übereinander angelegt. In der Mitte des Raumes steht hinter zwei originalen Sandsteinen ein dunkler großer Quader aus mehreren Blöcken.

zur Startseite